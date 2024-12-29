عزم النيابية تبحث مقترحات حول تعديل الملكية العقارية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس كتلة عزم النيابية ايمن أبو هنية، ان الكتلة تتبنى عددا من التوصيات والمقترحات لتعديل قانون الملكية العقارية.



وأضاف لدى مناقشة الكتلة اليوم الأحد، لتعديلات حول الملكية العقارية، بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة احمد العموش وممثل عن جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان عبد الحافظ النعيمات ورئيس جمعية شركات التأجير التمويلي عرفات عودة الله وعدد من المعنيين، الى ان "الملكية" يعتبر من القوانين الهامة لتشجيع الاستثمار في المملكة وانعاش الاقتصاد الوطني.



وأكد على ان الاجتماع جاء استكمالا لزيارات قامت بها الكتلة للعديد من القطاعات استمعت عبرها للعديد من الملاحظات حول "الملكية العقارية".



وطالب أبو هنية، بتزويده بكافة الملاحظات والاقتراحات حول تعديل القانون.



بدورهم قدم أعضاء الكتلة جملة من الاستفسارات والملاحظات ومقترحات لتجويد القانون.