عزم النيابية تبحث مقترحات حول تعديل الملكية العقارية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس كتلة عزم النيابية ايمن أبو هنية، ان الكتلة تتبنى عددا من التوصيات والمقترحات لتعديل قانون الملكية العقارية.
وأضاف لدى مناقشة الكتلة اليوم الأحد، لتعديلات حول الملكية العقارية، بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة احمد العموش وممثل عن جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان عبد الحافظ النعيمات ورئيس جمعية شركات التأجير التمويلي عرفات عودة الله وعدد من المعنيين، الى ان "الملكية" يعتبر من القوانين الهامة لتشجيع الاستثمار في المملكة وانعاش الاقتصاد الوطني.
وأكد على ان الاجتماع جاء استكمالا لزيارات قامت بها الكتلة للعديد من القطاعات استمعت عبرها للعديد من الملاحظات حول "الملكية العقارية".
وطالب أبو هنية، بتزويده بكافة الملاحظات والاقتراحات حول تعديل القانون.
بدورهم قدم أعضاء الكتلة جملة من الاستفسارات والملاحظات ومقترحات لتجويد القانون.
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