Sunday, 29 December 2024 02:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عزم النيابية تبحث مقترحات حول تعديل الملكية العقارية

12/29/2024 7:08:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس كتلة عزم النيابية ايمن أبو هنية، ان الكتلة تتبنى عددا من التوصيات والمقترحات لتعديل قانون الملكية العقارية.


وأضاف لدى مناقشة الكتلة اليوم الأحد، لتعديلات حول الملكية العقارية، بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة احمد العموش وممثل عن جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان عبد الحافظ النعيمات ورئيس جمعية شركات التأجير التمويلي عرفات عودة الله وعدد من المعنيين، الى ان "الملكية" يعتبر من القوانين الهامة لتشجيع الاستثمار في المملكة وانعاش الاقتصاد الوطني.


وأكد على ان الاجتماع جاء استكمالا لزيارات قامت بها الكتلة للعديد من القطاعات استمعت عبرها للعديد من الملاحظات حول "الملكية العقارية".


وطالب أبو هنية، بتزويده بكافة الملاحظات والاقتراحات حول تعديل القانون.


بدورهم قدم أعضاء الكتلة جملة من الاستفسارات والملاحظات ومقترحات لتجويد القانون.

MENAFN29122024000208011052ID1109039233

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث