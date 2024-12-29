الريادة النيابية: نبحث الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بريادة الأعمال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، حسين كريشان، أن اللجنة ستعمل على دراسة الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بريادة الأعمال، إضافة إلى الأمور المتعلقة بالجانب الإداري والفني لكل خدمة مقدمة إلكترونيًا.



وقال كريشان، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، إن "الريادة النيابية" تعد من اللجان المهمة في مجلس النواب، وهي لجنة حديثة التأسيس، ومنوط بها العديد من المهام في المرحلة المقبلة، فاقتصادنا الرقمي يعتمد على التقنية الحديثة والإبداع الفكري.



وأضاف أن الأردن، بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة وشبابه الطموح، يمضي قدمًا في تحقيق الرؤى الملكية السامية لمواكبة التطور في مختلف المجالات، بهدف وضع المملكة على خارطة العالم في مجال الرقمنة، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



واستعرض كريشان، أبرز المهام المنوطة بعمل اللجنة، مثل دراسة القوانين والاقتراحات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والبريد والاتصالات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ونوعية الخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين.



وأكد أن اللجنة منفتحة على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بعمل اللجنة، مع التركيز على الاطلاع على التحديات والعمل على تذليلها، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة سيقومون بزيارات ميدانية للجهات ذات العلاقة.



بدورهم، أكد النواب فليحة الخضير، ومؤيد العلاونة، وحامد الرحامنة، وحمزة الحوامدة، وسليمان الخرابشة، وخالد بني عطية، ضرورة التحول الرقمي لما له من أهمية في المجالات كافة، مشددين على ضرورة تحول الإدارة التقليدية إلى إدارة رقمية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التدريب والتأهيل لمواكبة كل ما هو جديد.