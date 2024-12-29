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القائد العام لقوة دفاع البحرين يجتمع مع عدد من كبار ضباط قوة الدفاع

12/29/2024 7:06:30 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مع سمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة المستشار للشؤون المالية والفنية، واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، وذلك صباح اليوم.
وفي بداية الاجتماع استمع القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إيجاز عن أهم مراحل التطوير والتحديث التي تشهدها قوة دفاع البحرين، وأكد معاليه أنه بفضل من الله عز وجل ‏ومن ثم بالتوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة دائمة ومستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل قوة دفاع البحرين دائماً في تسخير كافة إمكانياتها برفد أسلحتها ووحداتها بأحدث المنظومات العسكرية المتطورة والحديثة، تحقيقاً لأعلى مستويات الجاهزية القتالية والإدارية لتنفذ واجباتها الوطنية الموكلة إليها ‏‏بكل احترافية وإتقان بسواعد رجالها المخلصين بكل شجاعة وعزيمة واقتدار، حفاظاً على مقدرات الوطن التاريخية وحماية مكتسباته الحضارية، مثمناً معاليه جهود رجال قوة دفاع البحرين الأوفياء الذين أصبحوا بعون الله تعالى نموذجاً يحتذى به في التفاني والعطاء.

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