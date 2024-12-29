القائد العام لقوة دفاع البحرين يجتمع مع عدد من كبار ضباط قوة الدفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مع سمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير
شؤون الدفاع، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة المستشار للشؤون المالية والفنية، واللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، وذلك صباح اليوم.
وفي بداية الاجتماع استمع القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إيجاز عن أهم مراحل التطوير والتحديث التي تشهدها قوة دفاع البحرين، وأكد معاليه أنه بفضل من الله عز وجل ومن ثم بالتوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة دائمة ومستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل قوة دفاع البحرين دائماً في تسخير كافة إمكانياتها برفد أسلحتها ووحداتها بأحدث المنظومات العسكرية المتطورة والحديثة، تحقيقاً لأعلى مستويات الجاهزية القتالية والإدارية لتنفذ واجباتها الوطنية الموكلة إليها بكل احترافية وإتقان بسواعد رجالها المخلصين بكل شجاعة وعزيمة واقتدار، حفاظاً على مقدرات الوطن التاريخية وحماية مكتسباته الحضارية، مثمناً معاليه جهود رجال قوة دفاع البحرين الأوفياء الذين أصبحوا بعون الله تعالى نموذجاً يحتذى به في التفاني والعطاء.
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