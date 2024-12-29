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البحث عن الآلة الموسيقيّة السويسريّة”الأصيلة“

12/29/2024 6:11:58 AM
(MENAFN- Swissinfo) ترتبط آلة الألب هورن عند عموم الناس، ارتباطاً وثيقاً بسويسرا. ومع ذلك، هذه الآلة ليست سويسرية الأصل، شأن معظم الآلات الموسيقية التي تتميز بها الموسيقى الشعبية السويسرية. ووفقاً لعلماء الموسيقى، يمكن وصف آلة واحدة فقط بأنها سويسرية أصيلة.

تم نشر هذا المحتوى على 29 ديسمبر 2024 - 09:00 6دقائق

مُختص في مجال السياسة الفدرالية. عمل سابقاً في وكالة الانباء السويسرية (Keystone-SDA) وراديو فريبورغ المحلي.

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