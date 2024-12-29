الحاج توفيق : الوضع بسورية غير واضح ونصائح بالتريث

(MENAFN
- Khaberni)
sp; - قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، إن الوضع في سورية
ما زال غير واضحا بسبب الأوضاع هناك. وأضاف الحاج توفيق خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة 2025 اليوم الأحد، إن تجارا ومستثمرين ينصحون بالتريث وعدم التسرع في زيارة سورية. وطالب بتوحيد الرسوم الجمركية والبضائع على المعابر ولائحة البضائع التبادلية. وبين أن هنالك أمور الغاها النظام السوري السابق يجب إعادة بحثها وتفعيلها حتى يستفيد منها الأردن.
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