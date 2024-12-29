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الحاج توفيق : الوضع بسورية غير واضح ونصائح بالتريث

12/29/2024 5:19:56 AM
(MENAFN- Khaberni)

sp; - قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، إن الوضع في سورية
ما زال غير واضحا بسبب الأوضاع هناك. وأضاف الحاج توفيق خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة 2025 اليوم الأحد، إن تجارا ومستثمرين ينصحون بالتريث وعدم التسرع في زيارة سورية. وطالب بتوحيد الرسوم الجمركية والبضائع على المعابر ولائحة البضائع التبادلية. وبين أن هنالك أمور الغاها النظام السوري السابق يجب إعادة بحثها وتفعيلها حتى يستفيد منها الأردن.



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