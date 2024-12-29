معارك يومية: كر وفر في النوم واليقظة.. لماذا ننام ثلث عمرنا؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - يُعتبر النوم جزءاً أساسياً من حياتنا ولا يقل أهمية عن الطعام والماء، لذا يولي الخبراء اهتماماً كبيراً لدوره الحيوي في الحفاظ على وظائف الدماغ المختلفة، بما في ذلك تواصل الخلايا العصبية مع بعضها البعض.

نقضي حوالي ثلث حياتنا في النوم، وفي هذه الفترة، تحدث عمليات استعادة حيوية تؤثر بشكل مباشر على صحتنا العامة.

لماذا ننام في الليل؟ نعيش وفقاً لنظام بيولوجي يوجه نومنا واستيقاظنا. نحن ككائنات نهارية، تقوم "الساعة البيولوجية الرئيسية" في دماغنا بتنظيم فترات النشاط وفقاً للضوء، وفترات الراحة أثناء الليل.

في هذا السياق، تتيح لنا البيئة الليلية الراحة الضرورية بعد يوم من النشاط. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم النوم في الوقت المناسب قد يؤدي إلى مشاكل صحية، مثل تدهور الأداء العقلي، انخفاض الطاقة، والمشاكل النفسية.

ماذا يحدث عندما لا ننام؟ يعد النوم حالة من الاسترخاء العميق حيث يسود "الراحة والهضم" على "القتال والهروب" الذي يحدث في فترات اليقظة.

خلال النوم، تتوقف معظم الأنشطة العضلية، ويبطئ التنفس، وينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم.

في الوقت نفسه، يعمل الدماغ على إزالة السموم التي قد تسبب الأمراض العصبية مثل الزهايمر. كما يقوم بتثبيت الذكريات وتنقية الذكريات غير المفيدة أثناء النوم العميق، والمعروف بـ "النوم الموجي البطيء".

آثار الحرمان من النوم على الصحة

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. فقد أظهرت الدراسات أن قلة النوم ترتبط بأداء عقلي ضعيف، وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل ضغط الدم المرتفع، ومرض السكري، والأمراض العصبية مثل الزهايمر.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أشارت أبحاث أجريت خلال فترة إغلاق فيروس كورونا إلى أن جودة النوم كانت أسوأ لدى العديد من الأشخاص، مما ساهم في ارتفاع مستويات القلق والاكتئاب.

الاضطرابات التي تؤثر على النوم

العديد من العوامل يمكن أن تؤدي إلى تداخل النوم، مثل اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس النومي، حيث يؤدي انسداد الممرات التنفسية إلى توقف النوم بشكل متكرر ويزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري. كما أن الضوضاء والبيئات غير الآمنة تؤثر سلباً على نوم الأفراد، خاصة في المجتمعات التي تعاني من التوتر الاجتماعي أو البيئي.

كيف تؤثر الأجهزة الإلكترونية على النوم؟

أصبح استخدام الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، من العوامل التي تؤثر بشكل سلبي على نومنا. الضوء الأزرق الصادر عن هذه الأجهزة يعطل الساعة البيولوجية ويؤخر وقت النوم. في دراسة حديثة عن نوم المراهقين في نيجيريا، تبين أن المراهقين في المناطق الحضرية كانوا ينامون فترة أقل ويعانون من جودة نوم أسوأ بسبب استخدام الأجهزة الإلكترونية ليلاً.