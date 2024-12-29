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الشاورما تثير جدلاً عالميا.. والاتحاد الأوروبي يتدخل

12/29/2024 5:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "تلغراف" أن العلاقات بين ألمانيا وتركيا شهدت فتورًا في الآونة الأخيرة بسبب خلاف على معايير إعداد الدونر كباب "الشاورما التركية".
ووفقا للصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي على وشك اتخاذ قرار حاسم حول الوجبة التركية الشهيرة "دونر كباب / الشاورما التركية"، حيث منحت المفوضية الأوروبية برلين وأنقرة مهلة حتى ربيع 2025 لتسوية الخلاف .
وبحسب الصحيفة، قد تؤدي محاولة تركيا تأمين الحماية القانونية لوجبة الدونر "الشاورما التركية" إلى التأثير على مستقبل الوجبات السريعة المفضلة في ألمانيا، والتي باتت مشهدًا حاضرًا في كل شارع.
وتشير الصحيفة إلى أن كلا الجانبين يتفقان على أن الوجبة تتكون من لحم معبأ على سيخ دوار ومشوي ببطء أمام شواية، فيما تتباين الآراء حول باقي التفاصيل، حيث تصر أنقرة على أن الشاورما الحقيقية لا يمكن أن تكون مصنوعة إلا من الدجاج أو لحم الضأن أو لحم البقر ويتم نقع اللحم في الزبادي والأعشاب، ويُقدّم الصنف التركي على طبق مع رقائق البطاطس والفلفل الحار.
أما برلين فترى أن وجبة الشاورما التي تباع في زوايا الشوارع الألمانية يجب أن تعد من لحم العجل المحشو في شطيرة خبز مسطحة مع إضافة لمسة ألمانية تتمثل في مقبلات من الملفوف النيء.
وجاء هذا الخلاف بعدما قدمت أنقرة طلبًا في أبريل الماضي لتسجيل النسخة التركية من الشاورما باعتبارها "تخصصًا تقليديًا" مما يمنحها نفس مستوى الحماية في الاتحاد الأوروبي الذي تتمتع به الشمبانيا من فرنسا، والبيتزا النابولية من إيطاليا، الأمر الذي دفع ألمانيا إلى تقديم شكوى قانونية في شهر يوليو الماضي بهذا الصدد.
كما قدمت جمعية صناع الدونر الألمانية شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي في أبريل ضد القضية التركية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال انحياز الاتحاد الأوروبي إلى أنقرة بهذا الصدد رغم أنها ليست عضوًا كاملاً في الاتحاد، فسيتعين على محلات الكباب في ألمانيا أن تبدأ بإعداد وجباتها وفقًا للمعايير التركية، أو تغيير اسم الوجبة.
وقد أثارت خطط أنقرة ضجة في ألمانيا، حيث يتم بيع أكثر من مليار شطيرة شاورما كل عام، مما يجعل الوجبات السريعة أكثر شعبية من الوجبات الخفيفة المحلية مثل الكاريوورست أو ليبيركاس.

RT

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