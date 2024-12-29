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وفاة خامس طفل نتيجة البرد بغزة خلال أسبوع

12/29/2024 5:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد وفاة طفل نتيجة البرد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النازحين وسط القطاع الذي يتعرض لإبادة منذ نحو 15 شهرا، ليكون خامس طفل يتوفى بسبب البرد خلال أقل من أسبوع.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن الرضيع المتوفي يبلغ من العمر شهرا واحدا، مشيرة إلى تدهور حال توأمه جراء البرد في خيمة في دير البلح وسط القطاع.
وأشارت المصادر إلى أنه "قبل أيام، استشهد أربعة أطفال حديثي الولادة تتراوح أعمارهم بين أربعة و21 يوما، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والبرد الشديد".
وهذا هو الطفل الخامس، إذ توفي 4 أطفال فلسطينيين في الأيام الماضية بسبب البرد الشديد، وقال الأطباء إنهم تجمدوا حتى الموت أثناء وجودهم في مخيمات النازحين.
وقالت وزارة صحة غزة إن الطبيب أحمد الزهارنة الذي يعمل ضمن الطاقم الطبي في "مستشفى غزة الأوروبي" بخان يونس استشهد نتيجة البرد القارس، وقد عُثر على جثته قبل يومين داخل خيمته في منطقة المواصي، جنوبي القطاع.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أكد أمس السبت أن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى، وأوضح في تغريدة على منصة إكس أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة.
الجزيرة









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