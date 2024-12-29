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3439 طن خضار وفواكه وورقيات في السوق المركزي الأحد

12/29/2024 5:08:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3439 طن .
وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الأحد:












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