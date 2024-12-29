3439 طن خضار وفواكه وورقيات في السوق المركزي الأحد

3439 طن خضار وفواكه وورقيات في السوق المركزي الأحد
التاريخ
12/29/2024 5:08:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3439 طن .
وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الأحد:
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