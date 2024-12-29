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اللجنة المالية النيابية تلتقي ممثلي الغرف الصناعية والتجارية

12/29/2024 5:08:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، لقاءً تشاوريًا مع ممثلي غرفتي تجارة الأردن وعمان وغرفتي صناعة الأردن وعمان، للاطلاع على واقع القطاع الصناعي والتجاري في المملكة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور نمر سليحات، إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، والعمل على إيجاد حلول فعّالة من خلال الموازنة القادمة.
وأوضح أن الموازنة توفر فرصة كبيرة لدعم القطاع الصناعي بما يتوافق مع الخطط الاقتصادية الحكومية.
وأشاد بالمخصصات المالية المقررة لدعم القطاع الصناعي في موازنة 2025، مشيرًا إلى أهمية الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى تحسين تنافسية القطاع الصناعي، مثل تجميد تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية والإنشائية من 25 إلى 20 بالمئة، متوقعًا أن يسهم ذلك في تعزيز صادرات الأردن وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وناقش الحضور النواب أعضاء اللجنة المالية أبرز التحديات والفرص الاقتصادية الراهنة، وسبل دعم القطاع الصناعي في موازنة 2025.
وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، إن الغرفة على تواصل مستمر مع غرف التجارة في سوريا، وأن المشهد في سوريا غير واضح، مبينا أن القطاع الخاص السوري يطالب بتوحيد الرسوم على المعابر.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع التجاري والخدمات بالناتج المحلي الإجمالي تبلغ قرابة 65 بالمئة، ويشغل القطاع أيدي عاملة تتجاوز أكثر من 600 ألف عامل وعاملة أردنيين.
وبين أن قطاع الخدمات أكثر القطاعات تضررا بسبب العدوان على غزة، مشيرا إلى أن المبيعات التجارية تراجعت بنسبة 40 بالمئة منذ العدوان، مؤكدًا أهمية وضع ضوابط قانونية للتجارة الإلكترونية، بما يحقق العدالة مع التاجر الأردني من حيث الضريبة والجمارك والخدمات.
وطالب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، اللجنة المالية الاستعجال بموضوع الرديات من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى تتوفر سيولة بين يدي التجار.
من جانبه أشار مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، إلى أن التجارة الإلكترونية غير المنظمة تخلق منافسة غير عادلة في السوق المحلية، حيث يصل العديد من الطرود البريدية التي تحتوي على سلع تجارية دون أن تخضع للرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المنتجات المستوردة عبر القنوات التقليدية، ما يعزز تنافسية السلع المستوردة عبر الإنترنت بنسبة تصل إلى 30 بالمئة مقارنة بالمنتجات المحلية.









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