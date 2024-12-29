انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا والرئيس الحالي يتقدم الاستطلاعات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فتحت مراكز الاقتراع في كرواتيا أبوابها أمام الناخبين اليوم الأحد لاختيار رئيس للبلاد للسنوات الخمس المقبلة في ظل تقدم الرئيس الحالي زوران ميلانوفيتش على منافسيه حسب استطلاعات رأي.وبيلغ عدد الناخبين نحو 1.6 مليون في بلد يقدر عدد سكانه بـ 3,8 مليون نسمة.ويجري التصويت من السابعة صباحا إلى السابعة مساء بتوقيت كرواتيا في أكثر من 6,5 ألف مركز في الداخل و38 آخر في الخارج، بحضور 13,4 ألف مراقب اعتمدتهم لجنة الانتخابات الوطنية.



ومن المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية للتصويت في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد.

ويتقدم ميلانوفيتش الذي انتخب لمنصبه في العام 2020، على سبعة مرشحين آخرين، إذ تمنحه استطلاعات الرأي نسبة 37% من نوايا التصويت في الدورة الأولى.

RT