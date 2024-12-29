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فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين - رابط

12/29/2024 5:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الراغبين بالدراسة في مختلف التخصصات والبرامج والدرجات في الجامعات الأردنية الرسمية بداية الفصل الثاني 2024-2025، حيث ستبدأ عملية التقديم اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 29-12-2024، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 27-2-2025، وذلك من خلال نظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين، حيث يمكن للطالب الدخول إلى النظام وتقديم طلب الالتحاق وتحميل الوثائق المطلوبة، ثم تسديد رسم تقديم الطلب وقيمته (35) ديناراً أردنياً فقط لا غير من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم، والحصول على معادلة وزارة التربية والتعليم الأردنية لشهادة الثانوية العامة، وأخيراً الحصول من الجامعة المعنية على القبول المبدئي، أو المشروط، أو النهائي، كما يمكن للطالب أن يقوم بإدخال عشرة خيارات في طلب الالتحاق في جامعة واحدة أو في عدة جامعات.
وللتعرف على التخصصات المطروحة في الجامعات الرسمية في الفصل الثاني 2024-2025، ومشاهدة فيديوهات توضيحية لآلية التقديم، إضافة إلى تقديم طلب من خلال الرابط الآتي:









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