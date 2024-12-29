اعلان صادر عن وزارة التربية بشأن المدارس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة التربية
والتعليم عن طرح عطاء لصيانة مجموعة من المدارس في عدة مناطق في المملكة منها لواء الجامعة، والشوبك، ووادي السير، ولواء ماركا، لواء القصر ، محافظة الكرك، وقصبة المفرق.
ودعت الوزارة المقاولين المصنفين بالدرجات الرابعة أو الخامسة (اختصاص صيانة او انشاء أبنية) والسادسة أشغال عامة الراغبين في المنافسة مراجعة إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في الوزارة.
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