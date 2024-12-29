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اعلان صادر عن وزارة التربية بشأن المدارس

12/29/2024 5:08:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح عطاء لصيانة مجموعة من المدارس في عدة مناطق في المملكة منها لواء الجامعة، والشوبك، ووادي السير، ولواء ماركا، لواء القصر ، محافظة الكرك، وقصبة المفرق.


ودعت الوزارة المقاولين المصنفين بالدرجات الرابعة أو الخامسة (اختصاص صيانة او انشاء أبنية) والسادسة أشغال عامة الراغبين في المنافسة مراجعة إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في الوزارة.

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