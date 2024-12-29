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هيئة التأمينات الاجتماعية تبدأ بالتواصل مع مستوفي شروط برنامج خطوة ممن قاموا بضم مدد الخدمة

12/29/2024 5:06:36 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن بدء التواصل مع منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ممن قاموا بضم مدد خدمة سابقة والذين ثبت استيفاؤهم لشروط ممارسة النشاط، وفقًا للقوانين والأنظمة.
وأكدت الهيئة أنها بدأت فعليًا بالتواصل مع الحالات التي ثبت امتثالها للشروط القانونية بعد دراسة جميع الوثائق والمستندات والملاحظات.

وبينت الهيئة أنه جاري التواصل مع الحالات المخالفة أيضاً لبدء إجراءات التسوية القانونية، مؤكدة الحرص على تطبيق مبدأ العدالة وضمان صرف المعاشات التقاعدية للمستحقين فقط.
وشددت الهيئة على أهمية التعاون من قبل جميع الأطراف لضمان الحفاظ على أموال الصناديق التقاعدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المشتركين.

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