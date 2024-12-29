هيئة التأمينات الاجتماعية تبدأ بالتواصل مع مستوفي شروط برنامج خطوة ممن قاموا بضم مدد الخدمة

وبينت الهيئة أنه جاري التواصل مع الحالات المخالفة أيضاً لبدء إجراءات التسوية القانونية، مؤكدة الحرص على تطبيق مبدأ العدالة وضمان صرف المعاشات التقاعدية للمستحقين فقط. وشددت الهيئة على أهمية التعاون من قبل جميع الأطراف لضمان الحفاظ على أموال الصناديق التقاعدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المشتركين.

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