هيئة التأمينات الاجتماعية تبدأ بالتواصل مع مستوفي شروط برنامج خطوة ممن قاموا بضم مدد الخدمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن بدء التواصل مع منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ممن قاموا بضم مدد خدمة سابقة والذين ثبت استيفاؤهم لشروط ممارسة النشاط، وفقًا للقوانين والأنظمة.
وأكدت الهيئة أنها بدأت فعليًا بالتواصل مع الحالات التي ثبت امتثالها للشروط القانونية بعد دراسة جميع الوثائق والمستندات والملاحظات.
وبينت الهيئة أنه جاري التواصل مع الحالات المخالفة أيضاً لبدء إجراءات التسوية القانونية، مؤكدة الحرص على تطبيق مبدأ العدالة وضمان صرف المعاشات التقاعدية للمستحقين فقط.
وشددت الهيئة على أهمية التعاون من قبل جميع الأطراف لضمان الحفاظ على أموال الصناديق التقاعدية، وتعزيز الشفافية والمساءلة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المشتركين.
MENAFN29122024000055011008ID1109039034
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.