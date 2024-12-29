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جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الموريتاني

12/29/2024 5:06:35 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لفخامته بمناسبة ذكرى استقلال الجمهورية الموريتانية.
وأعرب فخامة الرئيس الموريتاني في برقيته عن خالص الشكر والتقدير على ما تضمنته برقية جلالته من مشاعر أخوية صادقة، مؤكداً حرص فخامته على مواصلة تنمية وتطوير العلاقات الأخوية المتميزة
بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما واهدافهما المشتركة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة و لمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والرقي.

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