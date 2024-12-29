جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس الموريتاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم برقية شكر جوابية من أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لفخامته بمناسبة ذكرى استقلال الجمهورية الموريتانية.
وأعرب فخامة الرئيس الموريتاني في برقيته عن خالص الشكر والتقدير على ما تضمنته برقية جلالته من مشاعر أخوية صادقة، مؤكداً حرص فخامته على مواصلة تنمية وتطوير العلاقات الأخوية المتميزة
بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما واهدافهما المشتركة، متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة و لمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والرقي.
MENAFN29122024000055011008ID1109039032
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.