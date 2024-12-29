Sunday, 29 December 2024 07:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أشغال المفرق تنجز 90% من مشاريع موازنة مجلس المحافظة

12/29/2024 2:17:55 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - انجزت مديرية أشغال المفرق، بنسبة 90% من مشاريع موازنة مجلس محافظة المفرق للعام الحالي، وفقا لمديرة الأشغال رحاب العتوم.

وقالت العتوم إنّ مجلس محافظة المفرق خُصص لهم العام الحالي موازنة بقيمة 1.5 مليون دينار.

وأكّدت للمملكة أنه تم انجاز مجموعة من العطاءات للطرق الزراعية والقروية في البادية الشمالية، بالإضافة إلى استكمال مدخل أم النعام الغربي وجزء من طريق مدخل بلدة حيان وعدد اخر من المشاريع.

MENAFN29122024000151011027ID1109038639

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث