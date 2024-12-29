أشغال المفرق تنجز 90% من مشاريع موازنة مجلس المحافظة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - انجزت مديرية أشغال المفرق، بنسبة 90% من مشاريع
موازنة مجلس محافظة المفرق للعام الحالي، وفقا لمديرة الأشغال رحاب العتوم.
وقالت العتوم إنّ مجلس محافظة المفرق خُصص لهم العام الحالي موازنة بقيمة 1.5 مليون دينار.
وأكّدت للمملكة أنه تم انجاز مجموعة من العطاءات للطرق الزراعية والقروية في البادية الشمالية، بالإضافة إلى استكمال مدخل أم النعام الغربي وجزء من طريق مدخل بلدة حيان وعدد اخر من المشاريع.
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