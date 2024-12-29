تحذير: أحذية تهدد صحة العدائين

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت دراسة حديثة من فلوريدا أن العدائين الذين يرتدون أحذية ذات كعب سميك يواجهون خطراً أعلى للإصابة مقارنة بمن يرتدون أحذية مسطحة.



ووجدت هذه الدراسة الشاملة واسعة النطاق أيضاً، أن العدائين الذين يرتدون أحذية ذات كعب سميك يجدون صعوبة في الشعور بدقة بكيفية هبوط أقدامهم مع كل خطوة، مما يساهم على الأرجح في ارتفاع معدلات الإصابة، وفق موقع "سيتكدايلي".

و يوصي الباحثون بالأحذية المسطحة لمعظم العدائين، لكونها مرتبطة بانخفاض مخاطر الإصابة، وتعمل الأحذية المسطحة على تعزيز الإحساس بالأرض وتساعد العدائين على تطوير تقنية هبوط أكثر تحكماً.

لكن يحذر الباحثون من أن التحول إلى نوع جديد من الأحذية أو تغيير أنماط ضرب القدم يمكن أن يشكل أيضاً مخاطر إصابة إذا تم بسرعة كبيرة.



وأكدت المؤلفة الرئيسية هيذر فينسينت، على أهمية التحول التدريجي، مستفيدة من تجربتها الشخصية، وقالت:

لقد اضطررت إلى تعليم نفسي التخلص من الأحذية الكبيرة ذات الكعب العالي إلى شيء أكثر اعتدالاً في التبطين والعمل على تقوية القدم، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ستة أشهر حتى أشعر بأن المسألة طبيعية إنها عملية كاملة".

دور أنماط ضرب القدم ونوع الحذاء

وتم ربط أنماط ضرب القدم ونوع الحذاء بإصابات الجري في الدراسات السابقة، ولكن كان من الصعب تحديد التفاعل بين الاثنين من مجموعات صغيرة من العدائين.

ويرى مركز الأداء الرياضي وعيادة طب الجري في جامعة فلوريدا هيلث مئات العدائين سنوياً، وسمح ذلك للباحثين بالاستعانة بأكثر من 700 عداء و6 سنوات من المعلومات حول نوع أحذية العدائين وتاريخ الإصابة والبيانات الموضوعية حول مشية الجري المكتسبة باستخدام أجهزة المشي المتخصصة ومقاطع فيديو التقاط الحركة.

و ما أصبح واضحاً بعد التحكم في عوامل مثل العمر والوزن ومدى الجري والقدرة التنافسية هو أن الأحذية ذات الكعب السميك تربك العدائين بشأن مشيتهم، وهو ارتباك مرتبط ارتباطًا وثيقاً بالإصابة.