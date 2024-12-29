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لافروف: واشنطن والناتو سيلقيان الرد إذا خلقا تهديدات لروسيا

12/29/2024 2:07:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة والناتو سيلقيان الرد الحاسم في شكل تدابير عسكرية فنية مضادة من موسكو، إذا خلقا تهديدات صاروخية جديدة لروسيا.
وأضاف لافروف، مقابلة مع وكالة نوفوستي: "من جانبنا، نحن مستعدون لأي سيناريو لتطور الأحداث. وفي ذات الوقت، سنأخذ بالاعتبار الخطوات التي قد يتم اتخاذها لخلق الظروف المقبولة للحوار المتكافئ".
وشدد على أن روسيا، ستبدي الاهتمام فقط بالعمل الشامل المتكامل لتقليل احتمالات الصراع مع التركيز على القضاء على الأسباب الجذرية للتناقضات الأساسية في مجال الأمن.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن في الوضع الحالي تكرار "القرار المزدوج للناتو"، أكد لافروف أنه لا يرى أنه من المناسب التكهن بما يمكن وما لا يمكن أن يحدث في أذهان أولئك الذين يتخذون القرارات في الناتو.
والقرار المزدوج للناتو"، تلخص في نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في أوروبا في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، مع مواصلة المفاوضات في الوقت نفسه مع الاتحاد السوفييتي بشأن إزالة هذا النوع من الأسلحة.
وأشار لافروف إلى أنه سيتعين على روسيا التخلي عن قرارها أحادي الجانب المتعلق بتعليق نشر الصواريخ الأرضية المتوسطة وقصيرة المدى. هذا القرار بات أمرا غير قابل للتطبيق عمليا اليوم، على الرغم من أنه لا يزال ساري المفعول.
وقال: "يبدو واضحا تماما، أن تعليقنا لنشر الصواريخ متوسطة المدى فقد عمليا قدرته على الاستمرار، ويجب التخلي عنه. لقد تجاهلت الولايات المتحدة بغطرسة تحذيرات روسيا والصين وانتقلت عمليا إلى نشر أسلحة من هذا النوع في مناطق مختلفة من العالم. وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين بشكل لا لبس فيه، سنرد على ذلك، وسنرد بشكل متناسب. الاختبار الأخير لأحدث لمنظومة أوريشنيك الصاروخية فرط الصوتية متوسطة المدى، والذي أجريناه في ظروف قتالية، أظهر بشكل مقنع قدراتنا وتصميمنا على تنفيذ التدابير الضرورية".
روسيا اليوم










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