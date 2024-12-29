سؤال نيابي عن زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه النائب محمد بني ملحم سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء حول زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار 12 دينارا لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية.

وتساءل بني ملحم في نص السؤال الذي وصل لـ"الوكيل الإخباري"، نسخة منه، عن الأساس القانوني الذي استند إليه في فرض الزيادة، والمبررات التي تم بناءً عليها إقرار هذه الزيادة، وكذلك عن أثر هذه الزيادة على المواطنين والاقتصاد الأردني.

وتاليا نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

تحية طيبة وبعد،،، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.



نص السؤال: زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار 12دينارا لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية.



- 1. ما الأساس القانوني الذي استند إليه البنك المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 دينارا على أقساط التأمين الإلزامي لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة

التأمينية؟



- 2. ما هي مبررات التي تم بناءً عليها إقرار هذه الزيادة؟

- 3. هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة، وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.

- .4 كيف يتم تعريف "المخالفة" في هذا الإطار؟ وهل يشمل ذلك جميع أنواع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة والسائق؟ أم المخالفات التي كانت سبباً بحوادث فقط؟

- 5. بيان عدد المركبات المستفيدة سنويا من الخصم التشجيعي (خصم عدم ارتكاب المخالفات) عن السنوات الخمسة السابقة.



المحامي محمد بني ملحم

عضو مجلس النواب







