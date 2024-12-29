ماسك يعلق على مشروع نشر محطة روسية للطاقة النووية على القمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بكلمتين على خطط مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس" لإرسال محطة روسية للطاقة النووية إلى القمر بحلول عام 2035.وكتب الملياردير الأمريكي عبر منصة "إكس" تعليقا على منشور لوسيلة إعلام روسية حول هذا الموضوع: "مثير للاهتمام".



وأمس السبت أفادت الخدمة الصحفية لـ"روس كوسموس" أنه سيتم إيصال محطة روسية للطاقة النووية إلى القمر في الفترة من 2033 إلى 2035.

وذكّرت "روس كوسموس" بأن الباحثين الروس مع زملائهم الصينيين وممثلي دول أخرى يعملون على تطوير مشروع للمحطة القمرية العلمية الدولية.

كما أعلنت "روس كوسموس" أن مدة الرحلات الاستكشافية للمركبات الفضائية المأهولة الروسية إلى محطة الفضاء الدولية ستتم زيادتها قريبا من ستة أشهر إلى ما بين سبعة وتسعة أشهر.

روسيا اليوم



