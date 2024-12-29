ماسك يعلق على مشروع نشر محطة روسية للطاقة النووية على القمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بكلمتين على خطط مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس" لإرسال محطة روسية للطاقة النووية إلى القمر بحلول عام 2035.
وكتب الملياردير الأمريكي عبر منصة "إكس" تعليقا على منشور لوسيلة إعلام روسية حول هذا الموضوع: "مثير للاهتمام".
وأمس السبت أفادت الخدمة الصحفية لـ"روس كوسموس" أنه سيتم إيصال محطة روسية للطاقة النووية إلى القمر في الفترة من 2033 إلى 2035.
وذكّرت "روس كوسموس" بأن الباحثين الروس مع زملائهم الصينيين وممثلي دول أخرى يعملون على تطوير مشروع للمحطة القمرية العلمية الدولية.
كما أعلنت "روس كوسموس" أن مدة الرحلات الاستكشافية للمركبات الفضائية المأهولة الروسية إلى محطة الفضاء الدولية ستتم زيادتها قريبا من ستة أشهر إلى ما بين سبعة وتسعة أشهر.
روسيا اليوم
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