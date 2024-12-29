زهرة تطلق رائحة جثث متحللة!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عادة ما يدل الزهر على تميُّز الرائحة وجمال العطر، لكنَّ رائحةً كريهةً تنبعث من زهرة عملاقة في إندونيسيا.
إنها زهرة نبات "التايتان أرام"، وهو نبات شوكي تُسمَّى "سباديكس"، قد يبلغ طوله 3 أمتار، وترتفع حرارته إلى 36 درجة مئوية ليلاً،
وتنبعث منه رائحة جثة متحلّلة.
جثث متحللة
حسب "غارديان" البريطانية، فإن الرائحة الكريهة التي تنبعث من الزهرة هي خدعة لجذب حشرات مثل ذباب الجيف والخنافس، والتي تساعد في تلقيح الأزهار الصغيرة في قاعدة الزهرة التي تحتجزها داخل غلاف أوراق الزهرة على شكل دلو، حيث تُلقح الأزهار بنجاح.
وأظهرت الدراسات أن رائحة التايتان أرام خليط من المواد الكيميائية الكبريتية، بما في ذلك المركب "بوتريسين"، الذي يُطلق عادة من الجثث المتحللة.
وتعيش الزهرة في غابات جزيرة سومطرة في إندونيسيا، وهي نادرة جدًا حيث يحتاج النبات إلى سنوات للوصول إلى مرحلة الإزهار لأول مرة، ولا يدوم الإزهار
سوى بضعة أيام، ما يجعل رؤيته حدثاً نادراً.
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