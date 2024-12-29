زهرة تطلق رائحة جثث متحللة!

MENAFN - Khaberni) خبرني - عادة ما يدل الزهر على تميُّز الرائحة وجمال العطر، لكنَّ رائحةً كريهةً تنبعث من زهرة عملاقة في إندونيسيا.

إنها زهرة نبات "التايتان أرام"، وهو نبات شوكي تُسمَّى "سباديكس"، قد يبلغ طوله 3 أمتار، وترتفع حرارته إلى 36 درجة مئوية ليلاً،

وتنبعث منه رائحة جثة متحلّلة.

جثث متحللة

حسب "غارديان" البريطانية، فإن الرائحة الكريهة التي تنبعث من الزهرة هي خدعة لجذب حشرات مثل ذباب الجيف والخنافس، والتي تساعد في تلقيح الأزهار الصغيرة في قاعدة الزهرة التي تحتجزها داخل غلاف أوراق الزهرة على شكل دلو، حيث تُلقح الأزهار بنجاح.

وأظهرت الدراسات أن رائحة التايتان أرام خليط من المواد الكيميائية الكبريتية، بما في ذلك المركب "بوتريسين"، الذي يُطلق عادة من الجثث المتحللة.

وتعيش الزهرة في غابات جزيرة سومطرة في إندونيسيا، وهي نادرة جدًا حيث يحتاج النبات إلى سنوات للوصول إلى مرحلة الإزهار لأول مرة، ولا يدوم الإزهار

سوى بضعة أيام، ما يجعل رؤيته حدثاً نادراً.