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كتبة التقارير الكيدية .. ما لا تعرفه عن اتحاد طلبة سوريا

12/29/2024 1:10:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - منذ إصدار وزير التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة نذير محمد القادري قبل أيام قليلة قرار تجميد عمل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، فتحت جراح مئات الطلاب في البلاد.

فلطالما كانت تلك المؤسسة مصدر إزعاج وغل بين طلاب الجامعات السورية، ناهيك عن إفساد المؤسسات التعليمية.

ولم يوضح القرار، الصادر الخميس 26 من كانون الأول، أي تفاصيل إضافية حول إحداث كيان بديل عن الاتحاد، أو مصير الأشخاص الذين كانوا يديرونه، لكنه فتح جدلا كبيرا بين الجامعيين.

فقد أوضحت طالبة بكلية الإعلام جامعة دمشق، أن ذاك الكيان لطالما تسبب باعتقال طلاب وتسليمهم لأفرع الأمن على يد زملائهم، ما خلق حالة جدل وتوتر لا توصف بين الطلاب.

تقارير كيدية

وأضافت أن كثيرا من التقارير كانت كيدية، إذ كانت تقدّم للاتحاد ويتم التعامل معها دون أي تأكيد.

كما أشارت إلى أن أي طالب جامعي منتسب للاتحاد أو له علاقات مع القائمين عليه كان يستطيع بكل بساطة تقديم تقرير كيدي قد يكون وراءه مشكلة شخصية.

وأكدت أن هذا كان حال الطلاب طيلة السنوات الماضية.

" أفسد التنظيمات"

بدوره، رأى طالب بكلية الطب في جامعة دمشق، أن الاتحاد لم يكن فقط كفرع أمني، بل أحد أفسد التنظيمات في سوريا، إذ كانت تمر عبره كثير من الصفقات بين الطلاب والمعنيين في إدارة الجامعات.

وتابع أن الطالب الراسب كان يتواصل مع الاتحاد لتأمين طريقة رشوى آمنة لمدرس المادة من أجل ضمان النجاح فيها. وأكد أن الرشى كانت تختلف إذ تبدأ بالعسل وتنتهي بالأموال.

وكان هذا الاتحاد تورط بحسب شهادات عدة طلاب في انتهاكات عديدة ضد جامعيين منذ بداية الثورة السورية عام 2011، بدءًا من قمع المظاهرات الطلابية المناهضة للنظام السوري آنذاك وصولًا إلى اعتقالهم وتعذيبهم.

كما وثقت المنظمات السورية ومراكز الأبحاث وغيرها من الجهات انتهاكات الاتحاد عبر عدد من الدراسات والأبحاث، بينها جرائم تعذيب.

في حين أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" التي استلمت الحكم منذ الثامن من ديسمبر الحالي، إثر سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، يوم الخميس الماضي حل مؤسسة اتحاد طلبة سوريا وإنهاء عملها نهائياً.

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