الميغا ميليونز .. فائز محظوظ يحصد 1.3 مليار دولار

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- Khaberni) خبرني - فاز أحد حاملي تذاكر مسابقة اليانصيب "ميغا ميليونز" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بنحو 1.3 مليار دولار، السبت، ليحصل بذلك على خامس أكبر جائزة في تاريخ اللعبة.
وقالت ميغا ميليونز في بيان إن التذكرة الفائزة بيعت في كوتونوود بولاية كاليفورنيا على بعد نحو 200 ميل شمالي سان فرانسيسكو.
هدية العام
وقال جوشوا جونستون، المدير الرئيسي لدى ميغا ميليونز كونسورتيوم: "يا لها من هدية رائعة في موسم العطلات! في وقت خاص للغاية من العام، هذه لحظة استثنائية للغاية بالنسبة للفائز بجائزتنا".
وبلغت قيمة الجائرة في اليانصيب 1.269 مليار دولار، بعدما لم يتمكن أحد من مطابقة جميع الأرقام الستة في السحوبات الثلاثين السابقة.
واحتمالات الفوز بالجائزة الكبرى هي 1 من بين 302.5 مليون.
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