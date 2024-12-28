الميغا ميليونز .. فائز محظوظ يحصد 1.3 مليار دولار

MENAFN - Khaberni) خبرني - فاز أحد حاملي تذاكر مسابقة اليانصيب "ميغا ميليونز" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بنحو 1.3 مليار دولار، السبت، ليحصل بذلك على خامس أكبر جائزة في تاريخ اللعبة.

وقالت ميغا ميليونز في بيان إن التذكرة الفائزة بيعت في كوتونوود بولاية كاليفورنيا على بعد نحو 200 ميل شمالي سان فرانسيسكو.





هدية العام

وقال جوشوا جونستون، المدير الرئيسي لدى ميغا ميليونز كونسورتيوم: "يا لها من هدية رائعة في موسم العطلات! في وقت خاص للغاية من العام، هذه لحظة استثنائية للغاية بالنسبة للفائز بجائزتنا".

وبلغت قيمة الجائرة في اليانصيب 1.269 مليار دولار، بعدما لم يتمكن أحد من مطابقة جميع الأرقام الستة في السحوبات الثلاثين السابقة.

واحتمالات الفوز بالجائزة الكبرى هي 1 من بين 302.5 مليون.