رعب في كاليفورنيا..اكتشاف أرجل بشرية على أحد الشواطئ

MENAFN - Khaberni) خبرني - شهدت منطقة بالوس فيرديس بولاية كاليفورنيا العثور على أرجل بشرية وأجزاء أخرى من جثة على الشاطئ، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.

بدأت الواقعة عندما وجد أحد المتنزهين ساقاً بشرية على شبه جزيرة بالوس فيرديس، تلاها العثور على عظمة فخذ، وفقاً لتصريحات من مسؤولي مركز شرطة المقاطعة لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

المثير في الأمر أن تلك الحادثة تأتي بعد يوم واحد فقط من العثور على ساق بشرية أخرى على شاطئ شارع باسيو ديل مارث، خاصةً أنه في وقت سابق من الأسبوع، وُجد قارب صيد كان قد انقلب في 23 ديسمبر (كانون الأول) بنفس المنطقة، مما أثار تساؤلات حول ارتباط الحادثتين ببعضهما البعض.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية، فإنه رغم الجهود المبذولة، لم تسفر عمليات البحث باستخدام كلاب مدربة من قسم شرطة المقاطعة عن العثور على أجزاء أخرى، كما تعمل السلطات حالياً على تحديد هوية الأجزاء البشرية، وما إذا كانت مرتبطة بحادث انقلاب القارب.

في السياق ذاته، قال مسؤول من الشرطة إن شواطئ المنطقة تكون صخرية عادةً، وقد تم العثور على الأجزاء بالقرب من الشاطئ فوق الصخور، مؤكداً أخذ جميع الاحتمالات في الاعتبار، لكن لا يوجد أي دليل يربط بين الحادثتين.

وكانت قوات خفر السواحل قد أطلقت عملية بحث يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) عن صيادين اثنين فقدا بعد انقلاب قاربهما، إلا أن جهود البحث توقفت بسبب الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك الرياح القوية والأمواج العاتية.

على صعيد متصل، يعد هذا الحادث الثاني من نوعه في المنطقة خلال شهر واحد؛ ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عُثر على جمجمة بشرية وعظام أخرى في نفس المنطقة، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الحادثان مرتبطين.

وبينما يستمر التحقيق في هذه القضية الغامضة، يبقى سكان المنطقة في حالة من الصدمة والترقب، وسط تساؤلات حول ما تخفيه أمواج المحيط على شواطئهم الهادئة.



