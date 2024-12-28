رعب في كاليفورنيا..اكتشاف أرجل بشرية على أحد الشواطئ

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شهدت منطقة بالوس فيرديس بولاية كاليفورنيا العثور على أرجل بشرية وأجزاء أخرى من جثة على الشاطئ، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.
بدأت الواقعة عندما وجد أحد المتنزهين ساقاً بشرية على شبه جزيرة بالوس فيرديس، تلاها العثور على عظمة فخذ، وفقاً لتصريحات من مسؤولي مركز شرطة المقاطعة لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.
المثير في الأمر أن تلك الحادثة تأتي بعد يوم واحد فقط من العثور على ساق بشرية أخرى على شاطئ شارع باسيو ديل مارث، خاصةً أنه في وقت سابق من الأسبوع، وُجد قارب صيد كان قد انقلب في 23 ديسمبر (كانون الأول) بنفس المنطقة، مما أثار تساؤلات حول ارتباط الحادثتين ببعضهما البعض.
وبحسب صحيفة مترو البريطانية، فإنه رغم الجهود المبذولة، لم تسفر عمليات البحث باستخدام كلاب مدربة من قسم شرطة المقاطعة عن العثور على أجزاء أخرى، كما تعمل السلطات حالياً على تحديد هوية الأجزاء البشرية، وما إذا كانت مرتبطة بحادث انقلاب القارب.
في السياق ذاته، قال مسؤول من الشرطة إن شواطئ المنطقة تكون صخرية عادةً، وقد تم العثور على الأجزاء بالقرب من الشاطئ فوق الصخور، مؤكداً أخذ جميع الاحتمالات في الاعتبار، لكن لا يوجد أي دليل يربط بين الحادثتين.
وكانت قوات خفر السواحل قد أطلقت عملية بحث يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) عن صيادين اثنين فقدا بعد انقلاب قاربهما، إلا أن جهود البحث توقفت بسبب الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك الرياح القوية والأمواج العاتية.
على صعيد متصل، يعد هذا الحادث الثاني من نوعه في المنطقة خلال شهر واحد؛ ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عُثر على جمجمة بشرية وعظام أخرى في نفس المنطقة، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الحادثان مرتبطين.
وبينما يستمر التحقيق في هذه القضية الغامضة، يبقى سكان المنطقة في حالة من الصدمة والترقب، وسط تساؤلات حول ما تخفيه أمواج المحيط على شواطئهم الهادئة.
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