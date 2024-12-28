27 مليونا حاجات طارئة للاجئين الفلسطينيين بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - تسعى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في إطار النداء الطارئ لعام 2025، إلى الحصول على 27.2 مليون دولار لتقديم المساعدة الطارئة والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين الأكثر ضعفا في الأردن.

وبحسب النداء، فإنّها ستستهدف خلال 2025 المجموعات ذات الأولوية من اللاجئين الفلسطينيين من سورية، واللاجئين من غزة (بدون وثائق أردنية)، واللاجئين الفلسطينيين من غزة، واللاجئين الفلسطينيين العالقين في لبنان، مع التركيز بشكل خاص على أولئك الذين يواجهون مخاطر الحماية والأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا للغد.

وبحسب الأونروا فإنّ الأردن يستضيف حالياً 20.324 لاجئا فلسطينيا من سورية (5.452 أسرة) مسجلين لديها.

ووفقًا للنتائج الأولية لأحدث تقييم للضعف في الأردن، فإن المساعدات التي تقدمها الوكالة هي أكبر مصدر دخل لـ 69 % من جميع أسر اللاجئين الفلسطينيين من سورية في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أنّ حوالي 10 % من اللاجئين الفلسطينيين من سورية غير مؤهلين للحصول على تصاريح عمل، وبالتالي لا يمكنهم الانخراط في عمل قانوني.

وفي عام 2024، استمر 443 لاجئًا فلسطينيًا من سورية، و77 لاجئًا سوريًا يقيمون في مخيم الحديقة في مواجهة القيود، بما في ذلك فيما يتعلق بحرية التنقل خارج المخيم، كما أن لديهم قدرة محدودة على الوصول إلى فرص كسب العيش، ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات النقدية التي تقدمها الأونروا.

وكشفت الأونروا عن أنّه ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تقدم 214 لاجئًا من غزة تقطعت بهم السبل في الأردن إلى مكتب الأونروا في المملكة.

وتشير تقييمات احتياجات الوكالة إلى أن 22 % على الأقل من هؤلاء اللاجئين هم من الأطفال في سن المدرسة، وأن 58 % منهم لا يحملون وثائق هوية أردنية، وأن 8 % منهم من ذوي الإعاقة، وأن 36 % منهم يعانون من أمراض مزمنة وغير مزمنة، وهم وبما أنهم غير قادرين على العودة إلى غزة في المستقبل المنظور، فإن الأونروا ستواصل تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية، فضلاً عن الإغاثة والمساعدة الاجتماعية لمساعدتهم على التعامل مع وضعهم الصعب للغاية.

ومع استمرار توسع الصراع في غزة، وصل 34 لاجئا فلسطينيا آخرين إلى الأردن وأبلغوا الأونروا خلال الشهر الأول الذي أعقب تصعيد الصراع في لبنان في أيلول (سبتمبر) 2024 طلباً للمساعدة، ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية للغزيين العالقين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين لجأوا إلى الأردن بسبب الأعمال العدائية أعلى من ذلك، حيث لا يتقدم جميعهم إلى الأونروا.

كما أن اللاجئين من غزة (منذ عام 1967) الذين انتهت صلاحية وثائق هويتهم أو لم يتم الاعتراف بها، معرضون لخطر الفقر المتزايد. وباعتبارهم أجانب، لا يحق لهم الحصول على جواز سفر أردني مؤقت، وهذا يقيد قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية الوطنية والتعليم العالي وبرامج المساعدات الحكومية ووظائف القطاع العام وغيرها من فرص العمل.

والاعتماد على العمل غير الرسمي وغير المنتظم يعزز من دائرة الفقر والاعتماد على المساعدات، كما أن عدداً صغيراً من اللاجئين الفلسطينيين (35 أسرة بنحو 156 فرداً) الذين فروا من الحرب في العراق بعد عام 2003 مسجلون أيضاً لدى الأونروا في الأردن.

وذكرت الأونروا أنّه في الوقت الذي حقق فيه الأردن نموًا اقتصاديًا نسبيًا على مدى العقد الماضي، تواجه البلاد تحديات متزايدة بسبب الصراع الإقليمي والقضايا البيئية، وقد أدت الحرب المستمرة في غزة، وتصعيد الأعمال العدائية في المنطقة، بما في ذلك في لبنان وسورية والضفة الغربية، إلى عواقب اقتصادية واجتماعية متزايدة.

وفي عام 2024، أثرت الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، المرتبطة بالصراع في غزة، سلبًا على سوق الاستيراد والتصدير في الأردن.

وتضررت صناعة السياحة، وهي مصدر مهم للعمالة والدخل، بشكل خاص، مع انخفاض ملحوظ في أعداد السياح الوافدين منذ أواخر عام 2023، كما عانى قطاعا النقل والبناء.

وإضافة إلى هذه الضغوط، يتصارع الأردن مع التحديات البيئية التي تؤثر سلبًا على اقتصاده ورفاهية شعبه.

وباعتباره أحد أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم، يعتمد الأردن بشكل كبير على واردات المياه والطاقة والمواد الأخرى بسبب موارده الطبيعية المحدودة، ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم هذه الثغرات.

وساءت الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في الأردن؛ حيث يعيش ثلثاهم بالفعل تحت خط الفقر في عام 2023، بزيادة قدرها 10 % منذ عام 2021، وتشير ظروف السكن المتدهورة ومعدلات عمالة الأطفال المتزايدة إلى التحديات الإنسانية القائمة في البلاد.

ومن المتوقع أن تؤثر التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي بشكل أكبر على الظروف المعيشية للفئات الأكثر ضعفًا في الأردن، بمن في ذلك اللاجئون.

ويأتي هذا على خلفية أدنى مستوى للتمويل الدولي الذي تم تلقيه حتى الآن لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2024-2026) التي تنسقها الحكومة.

ومن بين اللاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص، تستمر معدلات البطالة المرتفعة وفرص توليد الدخل المحدودة في تفاقم مستويات الفقر المرتفعة بالفعل. والأكثر تضررا هم الأكثر ضعفًا، بمن في ذلك اللاجئون الفلسطينيون من سورية، واللاجئون الفلسطينيون في لبنان، واللاجئون الفلسطينيون العالقون في غزة، واللاجئون السابقون الذين لديهم قدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات الحكومية وأسواق العمل بسبب حواجز التوثيق.

وبحسب الأونروا، فإنّ متطلبات التمويل للعام المقبل ستخصص لتقديم المساعدات النقدية متعددة الأغراض، والرعاية الصحية الطارئة، والتعليم بموارد مخصصة للطلاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التدخلات في مجال الحماية والمياه والصرف الصحي والمأوى، وستشمل جهود الحماية المساعدة القانونية، وإعانات الطوارئ للحماية (لتغطية رسوم المحكمة واسترداد الوثائق)، وإدارة الحالات، وخدمات إعادة التأهيل، إضافة إلى الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وغيرها.