Sunday, 29 December 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مطالبات نيابية برفع معاشات المتقاعدين 70 دينارا

12/28/2024 7:15:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭: ‬

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬زيادة‭ ‬معاشات‭ ‬جميع‭ ‬المتقاعدين‭ ‬بمقدار‭ ‬70‭ ‬دينارًا،‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬أوضاعهم‭ ‬المعيشية‭ ‬وضمان‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬لهم،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الارتفاع‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة‭ ‬وتوقف‭ ‬الزيادات‭ ‬السنوية‭ ‬للمعاشات،‭ ‬يعاني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتقاعدين‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭.‬

وأضاف‭ ‬المعرفي،‭ ‬إن‭ ‬المتقاعدين‭ ‬يمثلون‭ ‬شريحة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وقد‭ ‬ساهموا‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬وتقدمه،‭ ‬وتكفل‭ ‬الدولة‭ ‬تحقيق‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬اللازم‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الشيخوخة‭ ‬أو‭ ‬المرض‭ ‬أو‭ ‬العجز‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬اليتم‭ ‬أو‭ ‬الترمل‭ ‬أو‭ ‬البطالة،‭ ‬كما‭ ‬تؤمن‭ ‬لهم‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬وقايتهم‭ ‬من‭ ‬براثن‭ ‬الجهل‭ ‬والخوف‭ ‬والفاقة‭.‬

وأكد‭ ‬المعرفي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬معيشة‭ ‬المواطنين‭ ‬وتوفير‭ ‬حياة‭ ‬كريمة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وستسهم‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬للمتقاعدين،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬الرفاه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاستقرار‭ ‬الأسري‭.‬

كلمات دالة

MENAFN28122024000055011008ID1109038135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث