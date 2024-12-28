مطالبات نيابية برفع معاشات المتقاعدين 70 دينارا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬زيادة‭ ‬معاشات‭ ‬جميع‭ ‬المتقاعدين‭ ‬بمقدار‭ ‬70‭ ‬دينارًا،‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬أوضاعهم‭ ‬المعيشية‭ ‬وضمان‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬لهم،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الارتفاع‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة‭ ‬وتوقف‭ ‬الزيادات‭ ‬السنوية‭ ‬للمعاشات،‭ ‬يعاني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتقاعدين‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭.‬

وأضاف‭ ‬المعرفي،‭ ‬إن‭ ‬المتقاعدين‭ ‬يمثلون‭ ‬شريحة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وقد‭ ‬ساهموا‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬وتقدمه،‭ ‬وتكفل‭ ‬الدولة‭ ‬تحقيق‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬اللازم‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الشيخوخة‭ ‬أو‭ ‬المرض‭ ‬أو‭ ‬العجز‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬اليتم‭ ‬أو‭ ‬الترمل‭ ‬أو‭ ‬البطالة،‭ ‬كما‭ ‬تؤمن‭ ‬لهم‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬وقايتهم‭ ‬من‭ ‬براثن‭ ‬الجهل‭ ‬والخوف‭ ‬والفاقة‭.‬

وأكد‭ ‬المعرفي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬معيشة‭ ‬المواطنين‭ ‬وتوفير‭ ‬حياة‭ ‬كريمة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وستسهم‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬للمتقاعدين،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬الرفاه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاستقرار‭ ‬الأسري‭.‬

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