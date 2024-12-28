مطالبات نيابية برفع معاشات المتقاعدين 70 دينارا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت ياسمين العقيدات:
تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بشأن زيادة معاشات جميع المتقاعدين بمقدار 70 دينارًا، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وضمان حياة كريمة لهم، وفي ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتوقف الزيادات السنوية للمعاشات، يعاني العديد من المتقاعدين من صعوبات اقتصادية تؤثر سلبا في حياتهم.
وأضاف المعرفي، إن المتقاعدين يمثلون شريحة مهمة من المجتمع البحريني وقد ساهموا بشكل فعال في بناء الوطن وتقدمه، وتكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
وأكد المعرفي أن هذا المقترح يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 التي تسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة، مما يعزز التنمية المستدامة، وستسهم الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، مما يعزز الرفاه الاجتماعي والاستقرار الأسري.
كلمات دالة
MENAFN28122024000055011008ID1109038135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.