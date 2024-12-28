بطل ((سوكر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
توّج البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بجائزة «غلوب سوكر» لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 خلال الحفل الذي أقيم في دبي.
وجاء تتويج فينيسيوس (24 عاما) بعد فوزه مع ريال مدريد بخماسية ألقاب الدوري والسوبر في إسبانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس الأندية للقارات في عام 2024.
وقال فينيسيوس جونيور بعد تتويجه بالجائزتين: «لقد كان حلماً بعيداً جداً لدرجة أنه بدا مستحيلاً بالنسبة إلي، فقد كنت مجرد طفل صغير اعتاد اللعب حافي القدمين في شوارع ساو غونزالو، ونشأت في بيئة اتسمت بالفقر وانعدام الأمان، لذا فإن وجودي هنا أمر مهم للغاية بالنسبة إلي لأنني لا أمثل البرازيل فحسب، بل كل الأطفال في العالم الذين لديهم الحلم نفسه».
وتقام جوائز «غلوب سوكر» منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكرّم أبرز المنتمين إلى كرة القدم من أندية ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.
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