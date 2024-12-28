Sunday, 29 December 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بطل ((سوكر))

12/28/2024 7:15:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬توّج‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬جناح‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬غلوب‭ ‬سوكر‮»‬‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

وجاء‭ ‬تتويج‭ ‬فينيسيوس‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بخماسية‭ ‬ألقاب‭ ‬الدوري‭ ‬والسوبر‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والسوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬وكأس‭ ‬الأندية‭ ‬للقارات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬بالجائزتين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬حلماً‭ ‬بعيداً‭ ‬جداً‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬بدا‭ ‬مستحيلاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬فقد‭ ‬كنت‭ ‬مجرد‭ ‬طفل‭ ‬صغير‭ ‬اعتاد‭ ‬اللعب‭ ‬حافي‭ ‬القدمين‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬ساو‭ ‬غونزالو،‭ ‬ونشأت‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬اتسمت‭ ‬بالفقر‭ ‬وانعدام‭ ‬الأمان،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬وجودي‭ ‬هنا‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أمثل‭ ‬البرازيل‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬كل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬الحلم‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬

وتقام‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬غلوب‭ ‬سوكر‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬2010‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬الرابطة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لوكلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬ورابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وتكرّم‭ ‬أبرز‭ ‬المنتمين‭ ‬إلى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬ولاعبين‭ ‬ومدربين‭ ‬وحكام‭ ‬ووكلاء‭ ‬لاعبين‭.‬

MENAFN28122024000055011008ID1109038132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث