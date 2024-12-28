بطل ((سوكر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬توّج‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬جناح‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬غلوب‭ ‬سوكر‮»‬‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

وجاء‭ ‬تتويج‭ ‬فينيسيوس‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بخماسية‭ ‬ألقاب‭ ‬الدوري‭ ‬والسوبر‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والسوبر‭ ‬الأوروبي‭ ‬وكأس‭ ‬الأندية‭ ‬للقارات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬بالجائزتين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬حلماً‭ ‬بعيداً‭ ‬جداً‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬بدا‭ ‬مستحيلاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬فقد‭ ‬كنت‭ ‬مجرد‭ ‬طفل‭ ‬صغير‭ ‬اعتاد‭ ‬اللعب‭ ‬حافي‭ ‬القدمين‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬ساو‭ ‬غونزالو،‭ ‬ونشأت‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬اتسمت‭ ‬بالفقر‭ ‬وانعدام‭ ‬الأمان،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬وجودي‭ ‬هنا‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أمثل‭ ‬البرازيل‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬كل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬الحلم‭ ‬نفسه‮»‬‭.‬

وتقام‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬غلوب‭ ‬سوكر‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬2010‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬الرابطة‭ ‬الأوروبية‭ ‬لوكلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬ورابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وتكرّم‭ ‬أبرز‭ ‬المنتمين‭ ‬إلى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬ولاعبين‭ ‬ومدربين‭ ‬وحكام‭ ‬ووكلاء‭ ‬لاعبين‭.‬