((المباركية)).. وجهة سياحية في خليجي 26

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت - (واس): تحوّلت سوق المباركية، أحد أبرز المعالم التراثية في الكويت، إلى وجهة سياحية مفضلة تجمع مشجعي دول الخليج خلال بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26»، التي تستضيفها الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وسط أجواء مفعمة بالحماسة والحنين إلى الماضي، اكتظت أروقة المباركية بالمشجعين الخليجيين الذين تابعوا مباريات البطولة عبر الشاشات العملاقة المنتشرة في السوق، حيث تضاهي الأجواء الحماسية متعة مشاهدة المباريات داخل الملاعب، لتضيف طابعًا فريدًا يعكس الروح الرياضية الخليجية.
وتعدّ سوق المباركية معلمًا تاريخيًا يعبر عن ذاكرة الكويت وتراثها، إذ احتفظت بطابعها التقليدي الذي يجسد أصالة تاريخ الكويت ونشاطها الاقتصادي على مر العقود.
وبفضل طابعها التراثي وأجوائها الاحتفالية، أصبحت المباركية رمزًا لتلاقي شعوب الخليج خلال هذا الحدث الرياضي الكبير، بأجوائها المميزة التي جسدت روح الوحدة الخليجية، حيث استمتع الزوار بتجربة تجمع بين متعة متابعة المباريات وعبق التاريخ الذي تنبض به السوق.
ولا تزال المباركية تقوم بدور بارز بصفتها وجهة سياحية وثقافية تعكس هوية الكويت وتراثها الغني، في أجواء مليئة بالحماس والوحدة التي تتجاوز حدود الملاعب.
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