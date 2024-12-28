((المباركية)).. وجهة سياحية في خليجي 26

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ - (‬واس‭): ‬تحوّلت‭ ‬سوق‭ ‬المباركية،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المعالم‭ ‬التراثية‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬إلى‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مفضلة‭ ‬تجمع‭ ‬مشجعي‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الكويت‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬مفعمة‭ ‬بالحماسة‭ ‬والحنين‭ ‬إلى‭ ‬الماضي،‭ ‬اكتظت‭ ‬أروقة‭ ‬المباركية‭ ‬بالمشجعين‭ ‬الخليجيين‭ ‬الذين‭ ‬تابعوا‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬عبر‭ ‬الشاشات‭ ‬العملاقة‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬حيث‭ ‬تضاهي‭ ‬الأجواء‭ ‬الحماسية‭ ‬متعة‭ ‬مشاهدة‭ ‬المباريات‭ ‬داخل‭ ‬الملاعب،‭ ‬لتضيف‭ ‬طابعًا‭ ‬فريدًا‭ ‬يعكس‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬الخليجية‭.‬

‭ ‬وتعدّ‭ ‬سوق‭ ‬المباركية‭ ‬معلمًا‭ ‬تاريخيًا‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬ذاكرة‭ ‬الكويت‭ ‬وتراثها،‭ ‬إذ‭ ‬احتفظت‭ ‬بطابعها‭ ‬التقليدي‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬أصالة‭ ‬تاريخ‭ ‬الكويت‭ ‬ونشاطها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العقود‭.‬

‭ ‬وبفضل‭ ‬طابعها‭ ‬التراثي‭ ‬وأجوائها‭ ‬الاحتفالية،‭ ‬أصبحت‭ ‬المباركية‭ ‬رمزًا‭ ‬لتلاقي‭ ‬شعوب‭ ‬الخليج‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير،‭ ‬بأجوائها‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬جسدت‭ ‬روح‭ ‬الوحدة‭ ‬الخليجية،‭ ‬حيث‭ ‬استمتع‭ ‬الزوار‭ ‬بتجربة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬متعة‭ ‬متابعة‭ ‬المباريات‭ ‬وعبق‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬تنبض‭ ‬به‭ ‬السوق‭.‬

‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬المباركية‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬بارز‭ ‬بصفتها‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬وثقافية‭ ‬تعكس‭ ‬هوية‭ ‬الكويت‭ ‬وتراثها‭ ‬الغني،‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬مليئة‭ ‬بالحماس‭ ‬والوحدة‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬حدود‭ ‬الملاعب‭.‬