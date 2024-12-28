ملحق ((أخبار الخليج الرياضي)) يسلط الضوء على أندية دوري خالد بن حمد بعد 9 جولات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد توفيق الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬الحلقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬ملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬،‭ ‬نسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬الدير،‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬9‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭.‬

إحصائيات‭ ‬الفريق

يقبع‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ (‬16‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬محققًا‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فرق‭ (‬باربار،‭ ‬سماهيج،‭ ‬البحرين،‭ ‬وتوبلي‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭ ‬من‭ ‬فرق‭ (‬الأهلي،‭ ‬النجمة،‭ ‬التضامن،‭ ‬والاتفاق‭).‬

لم‭ ‬يظهر‭ ‬الفريق‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬عهدناه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬بدأ‭ ‬الموسم‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬جيد‭ ‬بتلقي‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭ ‬جعلته‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬الجولات،‭ ‬استعاد‭ ‬الفريق‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬مستواه‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الوسط‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬تشكيلته‭ ‬الأساسية،‭ ‬فإن‭ ‬الأداء‭ ‬الحالي‭ ‬يطرح‭ ‬تساؤلات‭: ‬هل‭ ‬الأمر‭ ‬مرتبط‭ ‬بسوء‭ ‬التوفيق‭ ‬أم‭ ‬بحاجة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬مستواه‭ ‬الطبيعي؟‭ ‬الإجابة‭ ‬ستتضح‭ ‬مع‭ ‬استئناف‭ ‬الدوري‭.‬

الأداء‭ ‬الفردي‭ ‬للاعبين

شهدت‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تباينًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬الذين‭ ‬يعدون‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬الفريق،‭ ‬مثل‭ ‬حسين‭ ‬عبدالله،‭ ‬حسن‭ ‬عيسى،‭ ‬وحسين‭ ‬البابور،‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

الآمال‭ ‬معقودة‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬محمد،‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬منه‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬نحو‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬حين‭ ‬قاد‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬وصافة‭ ‬الدوري‭.‬





أبرز‭ ‬اللاعبين

علي‭ ‬العشيري‭ ‬تألق‭ ‬بتسجيله‭ ‬38‭ ‬هدفًا،‭ ‬ليصبح‭ ‬هداف‭ ‬الفريق،‭ ‬بينما‭ ‬حسن‭ ‬مدن‭ ‬أحرز‭ ‬35‭ ‬هدفًا،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬دوره‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬فيما‭ ‬هشام‭ ‬الأستاذ‭ ‬برز‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الحراسة‭ ‬بتصدياته‭ ‬الحاسمة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭.‬





إحصائيات‭ ‬ملفتة

شهد‭ ‬اللاعب‭ ‬حسين‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬بطاقات‭ ‬حمراء‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات،‭ ‬ليصبح‭ ‬أكثر‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬والدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬عمومًا‭ ‬حصولًا‭ ‬على‭ ‬البطاقات‭ ‬الحمراء‭.‬





طموحات‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬

يأمل‭ ‬عشاق‭ ‬الدير‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬الفريق‭ ‬مستواه‭ ‬المعروف‭ ‬مع‭ ‬استئناف‭ ‬الدوري،‭ ‬مع‭ ‬تركيز‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬الأخطاء‭ ‬واستغلال‭ ‬قدرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬تعيد‭ ‬للفريق‭ ‬بريقه‭ ‬وتضعه‭ ‬بين‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭.‬