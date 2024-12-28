ملحق ((أخبار الخليج الرياضي)) يسلط الضوء على أندية دوري خالد بن حمد بعد 9 جولات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في الحلقة السادسة من ملحق «أخبار الخليج الرياضي»، نسلط الضوء على الأداء الفني لفريق الدير، الذي يحتل المركز السادس في الترتيب العام لدوري خالد بن حمد لكرة اليد بعد انتهاء 9 جولات من الدور التمهيدي.
إحصائيات الفريق
يقبع فريق الدير في المركز السادس برصيد (16 نقطة)، محققًا أربعة انتصارات على حساب فرق (باربار، سماهيج، البحرين، وتوبلي)، مقابل أربع هزائم من فرق (الأهلي، النجمة، التضامن، والاتفاق).
لم يظهر الفريق بالمستوى الذي عهدناه في الموسم الماضي، إذ بدأ الموسم بشكل غير جيد بتلقي أربع هزائم جعلته في المراكز الأخيرة، لكن مع تقدم الجولات، استعاد الفريق بعضا من مستواه وتمكن من الصعود إلى منطقة الوسط في سلم الترتيب.
ورغم أن الفريق لم يشهد تغييرات في تشكيلته الأساسية، فإن الأداء الحالي يطرح تساؤلات: هل الأمر مرتبط بسوء التوفيق أم بحاجة الفريق إلى المزيد من العمل للعودة إلى مستواه الطبيعي؟ الإجابة ستتضح مع استئناف الدوري.
الأداء الفردي للاعبين
شهدت المباريات الأخيرة تباينًا ملحوظًا في أداء بعض اللاعبين الأساسيين الذين يعدون من ركائز الفريق، مثل حسين عبدالله، حسن عيسى، وحسين البابور، ما أثر على مستوى الفريق بشكل عام.
الآمال معقودة على المدرب الوطني عبد الرحمن محمد، الذي ينتظر منه قيادة الفريق نحو المنافسة على المراكز الأولى، كما فعل في الموسم الماضي حين قاد الفريق إلى وصافة الدوري.
أبرز اللاعبين
علي العشيري تألق بتسجيله 38 هدفًا، ليصبح هداف الفريق، بينما حسن مدن أحرز 35 هدفًا، مؤكدًا دوره المحوري في المجموعة، فيما هشام الأستاذ برز في مركز الحراسة بتصدياته الحاسمة التي كانت لها تأثير كبير في العديد من المباريات.
إحصائيات ملفتة
شهد اللاعب حسين عبد الله حصوله على ثلاث بطاقات حمراء في ثماني مباريات، ليصبح أكثر لاعبي الفريق والدور التمهيدي عمومًا حصولًا على البطاقات الحمراء.
طموحات المرحلة المقبلة
يأمل عشاق الدير أن يستعيد الفريق مستواه المعروف مع استئناف الدوري، مع تركيز الجهاز الفني على معالجة الأخطاء واستغلال قدرات اللاعبين بالشكل الأمثل لتحقيق نتائج تعيد للفريق بريقه وتضعه بين الكبار في المنافسة.
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