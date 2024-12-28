تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني حسين نصار في يطا

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN/ شيعت جماهير شعبنا في محافظة الخليل، اليوم السبت، جثمان الشهيد الرائد حسين أحمد نصار، مرتب حرس الرئيس، والذي ارتقى أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن حملة "حماية وطن" في مخيم جنين.

وشارك في مراسم التشييع في مسقط رأس الشهيد بلدة يطا جنوب الخليل، محافظ محافظة الخليل خالد دودين، وقيادات وضباط ومنتسبو الأجهزة الأمنية من مختلف محافظات الوطن، وقيادات وأبناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

ونقل دودين، تعازي السيد الرئيس لذوي الشهيد وأصدقائه وزملائه في المؤسسة الأمنية، مؤكدا أن حملة "حماية وطن" تهدف للحفاظ على المواطنين وأمنهم، وأن الأجهزة الأمنية ماضية في تطبيق القانون.

وأشاد دودين بالتضحيات التي يبذلها أبناء الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وحمايتهم ومحاربة الفلتان الأمني وملاحقة الخارجين على القانون، وذلك دفاعا عن منجزات شعبنا، داعيا إلى توحيد الجهود كافة لحماية مشروعنا الوطني واجتثاث مظاهر الفلتان الأمني.

بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" إقليم يطا وضواحيها، نبيل أبو قبيطة إن "فتح" لن تترك أبناء الأجهزة الأمنية لوحدهم، وأنها ستبقى الداعمة والمساندة لهم، مشيرا إلى أن الشهيد نصار وزملائه في الأجهزة الأمنية يبذلون أرواحهم للحفاظ على شعبنا وحمايته من أيدي العابثين.

وألقيت عدة كلمات لقادة من الأجهزة الأمنية، أشادوا فيها بمناقب الشهيد نصار وشجاعته، وأكدوا أن الأجهزة الأمنية ستبقى الدرع الحامي لشعبنا، وأن الأمن والأمان لن يأتي إلا بتطبيق القانون.

وانطلقت الحملة الأمنية الوطنية "حماية وطن" في مدينة جنين ومخيمها في الـ14 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، كاستجابة ضرورية بعد سنوات من الفوضى التي طالت مختلف جوانب الحياة في جنين، وتهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد.