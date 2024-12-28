تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني حسين نصار في يطا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN/ شيعت جماهير شعبنا في محافظة الخليل، اليوم السبت، جثمان الشهيد الرائد حسين أحمد نصار، مرتب حرس الرئيس، والذي ارتقى أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن حملة "حماية وطن" في مخيم جنين.
وشارك في مراسم التشييع في مسقط رأس الشهيد بلدة يطا جنوب الخليل، محافظ محافظة الخليل خالد دودين، وقيادات وضباط ومنتسبو الأجهزة الأمنية من مختلف محافظات الوطن، وقيادات وأبناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".
ونقل دودين، تعازي السيد الرئيس لذوي الشهيد وأصدقائه وزملائه في المؤسسة الأمنية، مؤكدا أن حملة "حماية وطن" تهدف للحفاظ على المواطنين وأمنهم، وأن الأجهزة الأمنية ماضية في تطبيق القانون.
وأشاد دودين بالتضحيات التي يبذلها أبناء الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وحمايتهم ومحاربة الفلتان الأمني وملاحقة الخارجين على القانون، وذلك دفاعا عن منجزات شعبنا، داعيا إلى توحيد الجهود كافة لحماية مشروعنا الوطني واجتثاث مظاهر الفلتان الأمني.
بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" إقليم يطا وضواحيها، نبيل أبو قبيطة إن "فتح" لن تترك أبناء الأجهزة الأمنية لوحدهم، وأنها ستبقى الداعمة والمساندة لهم، مشيرا إلى أن الشهيد نصار وزملائه في الأجهزة الأمنية يبذلون أرواحهم للحفاظ على شعبنا وحمايته من أيدي العابثين.
وألقيت عدة كلمات لقادة من الأجهزة الأمنية، أشادوا فيها بمناقب الشهيد نصار وشجاعته، وأكدوا أن الأجهزة الأمنية ستبقى الدرع الحامي لشعبنا، وأن الأمن والأمان لن يأتي إلا بتطبيق القانون.
وانطلقت الحملة الأمنية الوطنية "حماية وطن" في مدينة جنين ومخيمها في الـ14 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، كاستجابة ضرورية بعد سنوات من الفوضى التي طالت مختلف جوانب الحياة في جنين، وتهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد.
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