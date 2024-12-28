الجامعة العربية تدين إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدان الأمين العام لجامعة الدول العريية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قيام الاحتلال باحراق مستشفى
كمال عدوان بشمال قطاع غزة بعد اقتحامه، ما أدى إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية حرقا.
وأكدت الجامعة في بيان السبت، أن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولا زالت مستمرة لن تسقط بالتقادم، وأن الصمت العالمي عليها وصمة عار حقيقية على الضمير العالمي.
وشدد أبو الغيط، أن استهداف المستشفى وكوادره وحصاره لأسابيع هو إمعان غير مسبوق في التجرد من الإنسانية واستهانة بكل الأعراف العالمية المستقرة لخوض الحروب.
MENAFN28122024000208011052ID1109038114
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.