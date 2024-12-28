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الجامعة العربية تدين إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان بغزة

12/28/2024 7:10:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدان الأمين العام لجامعة الدول العريية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قيام الاحتلال باحراق مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة بعد اقتحامه، ما أدى إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية حرقا.
وأكدت الجامعة في بيان السبت، أن جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولا زالت مستمرة لن تسقط بالتقادم، وأن الصمت العالمي عليها وصمة عار حقيقية على الضمير العالمي.
وشدد أبو الغيط، أن استهداف المستشفى وكوادره وحصاره لأسابيع هو إمعان غير مسبوق في التجرد من الإنسانية واستهانة بكل الأعراف العالمية المستقرة لخوض الحروب.








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