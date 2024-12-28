رئيس الاستخبارات العامة في سوريا: سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية

رئيس الاستخبارات العامة في سوريا: سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية
التاريخ
12/28/2024 7:10:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا أنس خطاب قوله إن المؤسسة الأمنية في البلاد سيعاد تشكيلها "بعد حل الأفرع الأمنية كافة وإعادة هيكلتها".
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