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رئيس الاستخبارات العامة في سوريا: سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية

12/28/2024 7:10:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت ‎الوكالة العربية السورية للأنباء عن رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا أنس خطاب قوله إن المؤسسة الأمنية في البلاد سيعاد تشكيلها "بعد حل الأفرع الأمنية كافة وإعادة هيكلتها".









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