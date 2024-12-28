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نتنياهو سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا

12/28/2024 7:10:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- من المقرّر أن يخضع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، بعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية، بحسب ما أعلن مكتبه.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن نتنياهو البالغ 75 عاما أجرى فحصا في مستشفى هداسا الأربعاء حيث تم تشخيص "إصابته بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا".
وأضاف البيان أنه "نتيجة لذلك، سيخضع رئيس الوزراء لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا غدا".
في آذار/ مارس، خضع نتنياهو لعملية جراحية لرتق فتق، وفي تموز/ يوليو من العام الماضي زرع الأطباء له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.








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