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الاتحاد الأوروبي ينتقد تدمير آخر مستشفى في شمالي غزة

12/28/2024 7:10:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أشارت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، اليوم إلى أن تدمير آخر مستشفى رئيس في شمال غزة وإخلاءه بالقوة يعدّ أمرا غير مقبول.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أكدت المفوضية الأوروبية، في بيان لها أن الهجمات على المنشآت الطبية في قطاع غزة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.








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