قوات الاحتلال تقتحم نابلس
التاريخ
12/28/2024 7:10:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأضاف ان مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة حجة شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية.
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