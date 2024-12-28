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جورجيا.. زورابيشفيلي تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها

12/28/2024 7:10:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي استعدادها للبقاء بمقر إقامتها في الليلة التي تسبق حفل تنصيب الرئيس الجديد ميخائيل كافيلاشفيلي.

وأكدت سالومي زورابيشفيلي التي تنتهي فترة ولايتها في 29 ديسمبر، استعدادها للبقاء في المقر في الليلة التي تسبق حفل التنصيب، وهو ما قد يؤدي، بحسب كثيرين، إلى صراع بينها وبين الرئيس الجديد.

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