جورجيا.. زورابيشفيلي تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي استعدادها للبقاء بمقر إقامتها في الليلة التي تسبق حفل تنصيب الرئيس الجديد ميخائيل كافيلاشفيلي.
وأكدت سالومي زورابيشفيلي التي تنتهي فترة ولايتها في 29 ديسمبر، استعدادها للبقاء في المقر في الليلة التي تسبق حفل التنصيب، وهو ما قد يؤدي، بحسب كثيرين، إلى صراع بينها وبين الرئيس الجديد.
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