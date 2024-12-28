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جورجيا تشهد مراسم تنصيب الرئيس الجديد وسط احتجاجات المعارضة

12/28/2024 7:10:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الصحفي للبرلمان الجورجي أن مراسم تنصيب الرئيس الجديد للبلاد ستجري بمقر البرلمان في العاصمة تبيليسي يوم 29 ديسمبر.

وتم انتخاب مرشح حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا للبلاد من قبل البرلمان يوم 14 ديسمبر الجاري. وسيصبح الرئيس السادس للبلاد منذ استقلال جورجيا.
وأعلنت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي أنها لن تترك منصبها مع تنصيب كافيلاشفيلي، ورفضت الاعتراف بانتخابه رئيسا جديدا، معتبرة تشكيلة البرلمان غير شرعية، حيث ترفض زرابيشفيلي وجميع قوى المعارضة في البلاد الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في البلاد يوم 26 أكتوبر الماضي، والتي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فوز "الحلم الجورجي" فيها بحصوله على نحو 54% من الأصوات.

MENAFN28122024000208011052ID1109038108

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