أمن السلطة الفلسطينية يعلق على استشهاد صحفية بجنين

أمن السلطة الفلسطينية يعلق على استشهاد صحفية بجنين
التاريخ
12/28/2024 7:10:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الناطق باسم قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إن قوى الأمن لم تكن موجودة في مكان مقتل الصحفية شذى الصباغ في جنين، حسب التحقيقات.
من جهتها، قالت عائلة الصحفية إن الأجهزة الأمنية "أطلقت النار على شذى من نقطة تمركزت فيها في أثناء خروجها، أمام منزلها".
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