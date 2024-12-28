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أمن السلطة الفلسطينية يعلق على استشهاد صحفية بجنين

12/28/2024 7:10:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إن قوى الأمن لم تكن موجودة في مكان مقتل الصحفية شذى الصباغ في جنين، حسب التحقيقات.
من جهتها، قالت عائلة الصحفية إن الأجهزة الأمنية "أطلقت النار على شذى من نقطة تمركزت فيها في أثناء خروجها، أمام منزلها".








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