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شكلي الحضري قشرة خارجية (1)

12/28/2024 7:08:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بي‭ ‬عشق‭ ‬للأمثال‭ ‬العربية‭ ‬و«الشعبية‮»‬،‭ ‬وحرصت‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الإلمام‭ ‬بالأمثال‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬دون‭ ‬غيرها،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬تسريب‭ ‬بعضها‭ ‬إلى‭ ‬قرائي‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭. ‬خذ‭ ‬مثلا‭: ‬كثر‭ ‬الدق‭ ‬يفك‭ ‬اللحام،‭ ‬هذا‭ ‬قول‭ ‬فيه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الحكمة‭ ‬لأنه‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬المثابرة‭ ‬على‭ ‬الشيء‭ ‬المراد‭ ‬إنجازه،‭ ‬وهناك‭ ‬‮«‬اللي‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬الصقر‭ ‬يشويه‮»‬‭: ‬منتهى‭ ‬البلاغة‭ ‬ففي‭ ‬إيجاز‭ ‬يقول‭ ‬المثل‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬قيمة‭ ‬الشيء‭ ‬الثمين‭ ‬يسيء‭ ‬استخدامه،‭ ‬ومن‭ ‬الأمثال‭ ‬التي‭ ‬أعلقها‭ ‬قلادة‭ ‬في‭ ‬عنقي‭: ‬‮«‬من‭ ‬نسي‭ ‬قديمه‭ ‬تاه‮»‬‭.‬

لو‭ ‬سألت‭ ‬عني‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يعرفني‭ ‬جيدا‭ ‬فسيقول‭ ‬لك‭ ‬إن‭ ‬أبا‭ ‬الجعافر‭ ‬حضري‭ ‬أي‭ ‬ابن‭ ‬مدن،‭ ‬ذلك‭ ‬أنني‭ ‬عشت‭ ‬معظم‭ ‬سنوات‭ ‬حياتي‭ ‬في‭ ‬المدن،‭ ‬ولكنني‭ ‬وفي‭ ‬مواقف‭ ‬كثيرة‭ ‬أكتشف‭ ‬أنني‭ ‬وفي‭ ‬دواخلي‭ ‬قروي‭ ‬بدوي‭ ‬رعوي‭ ‬فلاحي،‭ ‬ويتضح‭ ‬لي‭ ‬ذلك‭ ‬بجلاء‭ ‬عند‭ ‬زيارة‭ ‬مدن‭ ‬غربية،‭ ‬فرغم‭ ‬أنني‭ ‬أعرف‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يُعرف‭ ‬عن‭ ‬الحضارة‭ ‬الغربية‭ (‬أو‭ ‬أحسب‭ ‬ذلك‭)‬،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬المدارس‭ ‬على‭ ‬أيامنا‭ ‬كانت‭ ‬تعلمنا‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬عشرة‭ ‬أضعاف‭ ‬ما‭ ‬تعلمنا‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬ومحيطه،‭ ‬ورغم‭ ‬أنني‭ ‬زرت‭ ‬بريطانيا‭ ‬مرارا‭ ‬وعشت‭ ‬فيها‭ ‬حينا‭ ‬من‭ ‬الدهر،‭ ‬فإنني‭ ‬أجد‭ ‬نفسي‭ ‬غريبا‭ ‬عنها‭ ‬كلما‭ ‬أتيتها،‭ ‬بل‭ ‬أزداد‭ ‬استعصاما‭ ‬وتمسكا‭ ‬بجذوري‭ ‬وثقافتي،‭ ‬بل‭ ‬والأدهى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إنني‭ ‬أقع‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخطاء‮»‬‭ ‬كتلك‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬القروي‭ ‬في‭ ‬احتكاكه‭ ‬الأول‭ ‬بالمدينة‭. ‬مثل‭ ‬حكايتي‭ ‬مع‭ ‬الكوكا‭ ‬كولا‭ ‬عندما‭ ‬أتيت‭ ‬إلى‭ ‬الخرطوم‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬وكان‭ ‬حلم‭ ‬حياتي‭ ‬أن‭ ‬أتذوق‭ ‬الكولا،‭ ‬وأمسكت‭ ‬بالزجاجة‭ ‬الباردة‭ ‬كمن‭ ‬يمسك‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل،‭ ‬أو‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ووضعت‭ ‬الزجاجة‭ ‬في‭ ‬فمي‭ ‬وشفطت‭ ‬منها‭ ‬شفطة‭ ‬كبيرة،‭ ‬ثم‭ ‬قررت‭ ‬إبعاد‭ ‬الزجاجة‭ ‬عن‭ ‬فمي‭ ‬قليلا‭ ‬كما‭ ‬رأيت‭ ‬الآخرين‭ ‬يفعلون،‭ ‬ولكن‭ ‬الزجاجة‭ ‬أبت‭ ‬أن‭ ‬تفارق‭ ‬فمي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انحشر‭ ‬لساني‭ ‬في‭ ‬فوهتها‭ ‬ثم‭ ‬أحسست‭ ‬بفلفل‭ ‬حار‭ ‬يسري‭ ‬عبر‭ ‬أنفي‭ ‬حتى‭ ‬سالت‭ ‬دموعي،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬تخليص‭ ‬فمي‭ ‬ولكن‭ ‬نصف‭ ‬محتويات‭ ‬الزجاجة‭ ‬انسكبت‭ ‬على‭ ‬قميصي‭ ‬ورميت‭ ‬الزجاجة‭ ‬بما‭ ‬بقي‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬مشروب،‭ ‬ومنذ‭ ‬يومها‭ ‬وأنا‭ ‬سيء‭ ‬الظن‭ ‬بأمريكا‭ ‬وكل‭ ‬منتجات‭ ‬أمريكا‭.‬

ركبت‭ ‬القطار‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الماليزية‭ ‬كولالمبور‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬وأعجبت‭ ‬بنظافته‭. ‬وكنت‭ ‬قد‭ ‬كتبت‭ ‬على‭ ‬ورقة‭ ‬اسم‭ ‬المحطة‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬أغادر‭ ‬فيها‭ ‬القطار،‭ ‬وهكذا‭ ‬ظلت‭ ‬عيناي‭ ‬ترصدان‭ ‬اسم‭ ‬كل‭ ‬محطة‭ ‬يقف‭ ‬فيها‭ ‬القطار‭ ‬ولكنني‭ ‬فوجئت‭ ‬بأنها‭ ‬جميعا‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬كيلوار‮»‬‭. ‬كانت‭ ‬ماليزيا‭ ‬قد‭ ‬بهرتني‭ ‬بإنجازاتها‭ ‬وحسن‭ ‬هندسة‭ ‬طرقها‭ ‬وجسورها‭ ‬وتخطيط‭ ‬مدنها‭ ‬ورقي‭ ‬شعبها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬بدهيا‭ ‬أن‭ ‬أحتار‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬غبائهم‭ ‬بإطلاق‭ ‬اسم‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬محطات‭ ‬القطار‭. ‬وهكذا‭ ‬قررت‭ ‬النزول‭ ‬من‭ ‬القطار‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬أريد‭ ‬بسيارة‭ ‬أجرة‭. ‬وفي‭ ‬المحطة‭ ‬قلت‭: ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تكن‭ ‬فاعل‭ ‬خير‭ ‬يا‭ ‬أبا‭ ‬الجعافر‭ ‬وتنبه‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القطارات‭ ‬إلى‭ ‬الخطأ‭ ‬المزري‭ ‬والمضحك‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬اسم‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المحطات،‭ ‬وهكذا‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬وأبديت‭ ‬له‭ ‬‮«‬ملاحظتي‮»‬‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ضحك‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬كيلوار‭ ‬تعني‭ ‬بلغة‭ ‬أهل‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬خروج‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬طبعا‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬إرشاد‭ ‬الركاب‭ ‬إلى‭ ‬منافذ‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محطة،‭ ‬وشرح‭ ‬لي‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬محطة‭ ‬تحمل‭ ‬اسما‭ ‬مميزا‭. ‬وأنه‭ ‬ربما‭ ‬فات‭ ‬عليّ‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬لوحات‭ ‬الأسماء‭.‬

المهم‭ ‬أنني‭ ‬بعد‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الهفوات‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬برة‭ ‬لم‭ ‬أعد‭ ‬أضحك‭ ‬على‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬يدخل‭ ‬محلات‭ ‬سيلفريدج‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬ويسأل‭ ‬رجل‭ ‬الأمن‭: ‬عندكم‭ ‬سندويتشات‭ ‬شاورما‭. ‬أو‭ ‬ذاك‭ ‬الذي‭ ‬قيل‭ ‬له‭ ‬إن‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬دوفر‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬الشرقي‭ ‬لإنجلترا‭ ‬ليسافر‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬فسافر‭ ‬إلى‭ ‬ديفون‭ ‬التي‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭ ‬الغربي‭ ‬وتطل‭ ‬على‭ ‬المحيط‭ ‬الاطلنطي‭.‬

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