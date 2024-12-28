MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬التصريحات،‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬مشكلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬للبناء‭ ‬والانشاءات،‭ ‬وانعكاس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭.. ‬فإن‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬أي‭ ‬توضيح،‭ ‬ولم‭ ‬تبادر‭ ‬بأي‭ ‬أمر‭ ‬يعالج‭ ‬‮«‬المشكلة‮»‬‭!‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

في‭ ‬أبوظبي‭.. ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬فئة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬لوحات‭ ‬الدراجات‭ ‬التجارية‭ ‬باللون‭ ‬الأصفر،‭ ‬كدلالة‭ ‬ترمز‭ ‬الى‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتمييزها‭ ‬عن‭ ‬الدراجات‭ ‬المستخدمة‭ ‬للأفراد‭.. ‬وفي‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬التفرقة‭ ‬بين‭ ‬لوحات‭ ‬السيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬التي‭ ‬تزاحم‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬النقل،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خصص‭ ‬مركبته‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬لنقل‭ ‬أي‭ ‬شي‭ ‬بهدف‭ ‬تجاري‭.‬





‭ ‬القرية‭ ‬التراثية‭.. ‬والترويج‭ ‬السياحي‭:‬

حينما‭ ‬تسافر‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ - ‬خليجية،‭ ‬عربية،‭ ‬أجنبية‭ - ‬تجد‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬الاستقبال‭ ‬بالفنادق،‭ ‬أوراق‭ ‬و«بروشورات‮»‬‭ ‬بمواقع‭ ‬الأماكن‭ ‬السياحية،‭ ‬والفعاليات‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬مع‭ ‬الأسعار،‭ ‬وأرقام‭ ‬التواصل،‭ ‬وخارطة‭ ‬لتلك‭ ‬على‭ ‬الموقع‭.. ‬بهدف‭ ‬الترويج‭ ‬السياحي،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬السائح‭ ‬والزائر‭.. ‬ولا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬السبب‭ ‬من‭ ‬خلو‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأوراق‭ ‬و«البروشورات‮»‬‭ ‬السياحية‭.‬

بالأمس‭ ‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬المحرق‮»‬،‭ ‬وفعالية‭ ‬‮«‬ريترو‭ ‬المنامة‮»‬،‭ ‬واليوم‭ ‬نسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬القرية‭ ‬التراثية‮»‬‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عسكر‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والتي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭.. ‬ونجدد‭ ‬المطالبة‭ ‬بالترويج‭ ‬الأكبر‭ ‬لها،‭ ‬باعتبارها‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬وطنية‭ ‬متميزة،‭ ‬للسياحة‭ ‬الثقافية‭ ‬والعائلية،‭ ‬التي‭ ‬تجذب‭ ‬المواطنين‭ ‬وكذلك‭ ‬الخليجيين‭ ‬والأجانب‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬القرية‭ ‬التراثية‭ ‬بهدف‭ ‬احتضان‭ ‬الأعمال‭ ‬والبرامج‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬استثمارها‭ ‬لتصوير‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية،‭ ‬وبعدها‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬فيها،‭ ‬بجانب‭ ‬مهرجانات‭ ‬فرعية‭ ‬مصغرة،‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬تراثية،‭ ‬تستحق‭ ‬التجربة‭ ‬والزيارة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬كمشروع‭ ‬استثماري‭ ‬للدولة‭.‬

أذكر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬ووزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬قاما‭ ‬معا‭ ‬بزيارة‭ ‬للقرية‭ ‬التراثية،‭ ‬وتم‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬التنسيق‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬القرية،‭ ‬وإقامة‭ ‬مشاريع‭ ‬مشتركة‭ ‬تخدم‭ ‬الجانب‭ ‬الإعلامي‭ ‬والسياحي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنويع‭ ‬الفعاليات‭ ‬وزيادة‭ ‬فترات‭ ‬التشغيل،‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬السياحية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬واصلت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬مشكورة‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬القرية‭ ‬التراثية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬مشروعا‭ ‬ثقافيا‭ ‬سياحيا‭ ‬استثماريا،‭ ‬وتنوعت‭ ‬فيها‭ ‬الفعاليات‭ ‬والبرامج،‭ ‬ولقيت‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭.‬

لا‭ ‬يزال‭ ‬استخدامنا‭ ‬للترويج‭ ‬الإعلاني‭ ‬والدعائي‭ ‬للفعاليات‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النشاط‭ ‬والانتشار،‭ ‬ليس‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬وعبر‭ ‬منصات‭ ‬‮«‬الانستجرام‮»‬‭ ‬فحسب،‭ ‬ولكن‭ ‬باللغات‭ ‬العديدة‭ ‬والمنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الكثيرة،‭ ‬محليا‭ ‬وخارجيا‭. ‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

إن‭ ‬صمتت‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والشخصيات‭ ‬العامة‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬في‭ ‬الدولة‭.. ‬قيل‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭.. ‬وإن‭ ‬أعلنوا‭ ‬المشاركة‭ ‬والدعم‭.. ‬قيل‭ ‬إنهم‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬الشهرة‭! ‬غريبة‭ ‬وعجيبة‭ ‬مواقف‭ ‬البعض‭ ‬تجاه‭ ‬الآخرين‭!‬





آخر‭ ‬السطر‭:‬

زيادة‭ ‬انتشار‭ ‬ظاهرة‭ ‬عمل‭ ‬الأجانب‭ ‬‮«‬الأفارقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركات‭ ‬الحراسة‭ ‬والمقاهي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭.. ‬تستوجب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬والمراجعة‭.. ‬فالعمالة‭ ‬الآسيوية‭ ‬زاحمت‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬أعمالهم،‭ ‬والآن‭ ‬جاء‭ ‬دور‭ ‬العمالة‭ ‬الإفريقية‭.. ‬تلك‭ ‬مؤشرات‭ ‬مجتمعية‭ ‬غير‭ ‬إيجابية،‭ ‬لمستقبل‭ ‬خليجي‭ ‬غامض‭. ‬