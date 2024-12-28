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إرث الدكتور محمد جابر الأنصاري

12/28/2024 7:08:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برحيل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬الأنصاري‭ ‬تفقد‭ ‬البحرين‭ ‬مفكرًا‭ ‬بارزًا‭ ‬وعلمًا‭ ‬من‭ ‬أعلام‭ ‬الثقافة‭ ‬العربية‭.‬

على‭ ‬امتداد‭ ‬عقود‭ ‬قدَّم‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬إلى‭ ‬الفكر‭ ‬العربي‭ ‬والثقافة‭ ‬العربية‭ ‬إسهامات‭ ‬مشهودة‭ ‬عبر‭ ‬عشرات‭ ‬الكتب‭ ‬والأبحاث‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭.‬

من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬نختصر‭ ‬إسهامات‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬قصير‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬دراسة‭ ‬واحدة،‭ ‬فهي‭ ‬متعددة‭ ‬الأوجه‭ ‬ومتشعبة‭ ‬المجالات،‭ ‬وعلى‭ ‬درجة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬العمق‭.‬

لكن‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬إسهامات‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬الفكرية‭ ‬دارت‭ ‬بصفة‭ ‬أساسية‭ ‬حول‭ ‬ثلاثة‭ ‬مجالات‭ ‬كبرى‭:‬

1‭ ‬ ‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬والتراث‭ ‬البحريني،‭ ‬وأيضا‭ ‬التطورات‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد‭ ‬وعاصرها‭ ‬وتابعها‭ ‬نقاشًا‭ ‬وتحليلا‭.‬

2‭ ‬ ‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببناء‭ ‬الدولة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬عمومًا‭.‬

إسهامات‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭. ‬فقد‭ ‬ناقش‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالنظم‭ ‬السياسية‭ ‬العربية،‭ ‬وبالديمقراطية‭ ‬والمعضلات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها،‭ ‬وببناء‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬المختلفة‭.. ‬وهكذا‭.‬

كان‭ ‬للدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬آراء‭ ‬فكرية‭ ‬عميقة‭ ‬اختلف‭ ‬معه‭ ‬البعض‭ ‬حولها‭ ‬واتفق‭ ‬البعض‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬أثارت‭ ‬أفكاره‭ ‬نقاشًا‭ ‬واسعًا‭ ‬خصبًا،‭ ‬كان‭ ‬لي‭ ‬الحظ‭ ‬أن‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مراحله‭ ‬في‭ ‬ندوات‭ ‬ناقشت‭ ‬بعمق‭ ‬أفكار‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭.‬

3-‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأزمات‭ ‬السياسات‭ ‬العربية‭ ‬والعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭.‬

هنا‭ ‬أيضا‭ ‬قدَّم‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬تحليلات‭ ‬عميقة‭ ‬للتطورات‭ ‬الكبرى‭ ‬المفصلية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬العربي،‭ ‬ولبعض‭ ‬من‭ ‬الأزمات‭ ‬السياسية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وقدَّم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬رؤى‭ ‬وتفسيرات‭ ‬وأفكارا‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭.‬

الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬فيما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬ورؤى‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬لم‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬انتماء‭ ‬أيديولوجي‭ ‬ضيق،‭ ‬ولم‭ ‬يكتف‭ ‬بمجرد‭ ‬تقديم‭ ‬أفكار‭ ‬نظرية‭ ‬بحتة‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بالواقع‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المثقفين‭.‬

فكر‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬نموذج‭ ‬لارتباط‭ ‬الفكر‭ ‬بالواقع‭ ‬العملي‭.‬

مثل‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬البناء‭ ‬وعلى‭ ‬التقدم‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬أو‭ ‬الاختلاف‭ ‬معها‭.‬

الأمر‭ ‬المهم‭ ‬الآخر‭ ‬أن‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬قدَّم‭ ‬نموذجًا‭ ‬للاجتهاد‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭ ‬الدؤوب‭.‬

الذي‭ ‬يقرأ‭ ‬أبحاث‭ ‬الدكتور‭ ‬الانصاري‭ ‬يعرف‭ ‬فورا‭ ‬أن‭ ‬وراءها‭ ‬عمل‭ ‬بحثي‭ ‬دؤوب‭ ‬ومثابر‭. ‬لم‭ ‬يكتف‭ ‬بالتعبير‭ ‬عن‭ ‬أفكاره‭ ‬فقط‭ ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬همه‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يبني‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬وحقائق‭ ‬ودراسات‭ ‬بحثية‭. ‬ولهذا‭ ‬أتت‭ ‬أفكاره‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الواقعية‭ ‬والعملية‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬بالطبع‭. ‬وهو‭ ‬لهذا‭ ‬يقدِّم‭ ‬نموذجًا‭ ‬للباحثين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬وعدم‭ ‬الاستسهال‭.‬

عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬والمثقفين‭ ‬العرب،‭ ‬وأنا‭ ‬منهم،‭ ‬تأثروا‭ ‬بفكر‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬وإسهاماته‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬المختلفة‭. ‬أذكر‭ ‬أنني‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬حياتي‭ ‬البحثية‭ ‬والفكرية‭ ‬تأثرت‭ ‬كثيرًا‭ ‬بالأفكار‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬‮«‬تحولات‭ ‬الفكر‭ ‬والسياسة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬العربي‮»‬‭. ‬وأذكر‭ ‬أنني‭ ‬قدمت‭ ‬تحليلا‭ ‬مطولا‭ ‬لأفكار‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أبحاثي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭.‬

لقد‭ ‬ترك‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬إرثًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الإسهامات‭ ‬الفكرية‭. ‬هذا‭ ‬الإرث‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬حاضرًا‭ ‬وحيا،‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬تقديمه‭ ‬باستمرار‭ ‬والتعريف‭ ‬به‭. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬خاصة‭ ‬للأجيال‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬والمثقفين‭ ‬العرب‭.‬

ومن‭ ‬حسن‭ ‬الحظ‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دارة‭ ‬الأنصاري‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬الدكتورة‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري‭ ‬تقوم‭ ‬بهذه‭ ‬المهمة‭.. ‬مهمة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الإرث‭ ‬الثقافي‭ ‬والفكري‭ ‬للدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬والتعريف‭ ‬به‭.‬

رحم‭ ‬الله‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬الأنصاري‭ ‬وأسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬لقاء‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬إسهامات‭ ‬ومن‭ ‬جهد‭ ‬فكري‭ ‬للبحرين‭ ‬والثقافة‭ ‬العربية‭.‬

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