عقار لإطالة عمر الكلاب قد يحمل الأمل في علاج شيخوخة البشر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تستعد شركة Loyal الأمريكية، المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، لإطلاق قرص LOY-002 في السوق بحلول أوائل عام 2025، الذي يهدف إلى إطالة حياة الكلاب مدة تصل إلى عام واحد.
وتعتقد بعض الأوساط العلمية أن العقاقير المماثلة قد تحقق الفائدة نفسها للبشر.
وتم تصميم LOY-002 لتكون دواء يوميا يساعد على إبطاء وعكس التغيرات الأيضية المرتبطة بالشيخوخة، من خلال تقليل الضعف الذي تسببه الشيخوخة في مستويات الإنسولين. ويعمل العقار على تقليل خطر الإصابة بالأمراض وإطالة الصحة العامة، كما يسهم في تقليص معدل الشيخوخة.
وحاليا يخضع القرص لدراسة سريرية على الكلاب، وتسعى شركة Loyal للحصول على موافقة مشروطة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول العام المقبل.
وقالت سيلين هاليوا مؤسسة شركة Loyal لـ«الغارديان»: «دراسة كيفية منع التدهور المرتبط بالعمر لدى الكلاب تعتبر خطوة أساسية نحو تطبيق الحلول نفسها على البشر؛ لأن الكلاب تعاني من أمراض مشابهة لتلك التي تصيبنا، وهي تشاركنا بيئاتنا وعاداتنا بشكل مختلف عن الفئران المعملية».
وجمعت Loyal نحو 125 مليون دولار من التمويل من شركات كانت قد ترددت في تمويل مشاريع إطالة العمر بسبب طول مدة التجارب، إلا أن التجارب على الكلاب تتم بشكل أسرع بفضل أعمار الحيوانات الأقصر.
ويركز مشروع شيخوخة الكلاب في جامعة واشنطن على تأثير دواء «راباميسين» على الكلاب، ويأمل الباحثون أن تساعد الجرعات المنخفضة منه في تحسين وظائف القلب والإدراك، ما قد يؤدي إلى إطالة عمر الكلاب مدة تصل إلى 3 سنوات.
وبالإضافة إلى السعي لتحسين صحة الكلاب يرى الباحثون أن هذه الأبحاث قد تترجم في المستقبل إلى فوائد للبشر أيضا.
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