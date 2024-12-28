عقار لإطالة عمر الكلاب قد يحمل الأمل في علاج شيخوخة البشر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعتقد‭ ‬بعض‭ ‬الأوساط‭ ‬العلمية‭ ‬أن‭ ‬العقاقير‭ ‬المماثلة‭ ‬قد‭ ‬تحقق‭ ‬الفائدة‭ ‬نفسها‭ ‬للبشر‭.‬

وتم‭ ‬تصميم‭ ‬ LOY-002 لتكون‭ ‬دواء‭ ‬يوميا‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬إبطاء‭ ‬وعكس‭ ‬التغيرات‭ ‬الأيضية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالشيخوخة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬الضعف‭ ‬الذي‭ ‬تسببه‭ ‬الشيخوخة‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬الإنسولين‭. ‬ويعمل‭ ‬العقار‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬وإطالة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬معدل‭ ‬الشيخوخة‭.‬

وحاليا‭ ‬يخضع‭ ‬القرص‭ ‬لدراسة‭ ‬سريرية‭ ‬على‭ ‬الكلاب،‭ ‬وتسعى‭ ‬شركة‭ ‬ Loyal ‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مشروطة‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الأمريكية‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وقالت‭ ‬سيلين‭ ‬هاليوا‭ ‬مؤسسة‭ ‬شركة‭ ‬ Loyal ‭ ‬لـ«الغارديان‮»‬‭: ‬‮«‬دراسة‭ ‬كيفية‭ ‬منع‭ ‬التدهور‭ ‬المرتبط‭ ‬بالعمر‭ ‬لدى‭ ‬الكلاب‭ ‬تعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬أساسية‭ ‬نحو‭ ‬تطبيق‭ ‬الحلول‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬البشر؛‭ ‬لأن‭ ‬الكلاب‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬مشابهة‭ ‬لتلك‭ ‬التي‭ ‬تصيبنا،‭ ‬وهي‭ ‬تشاركنا‭ ‬بيئاتنا‭ ‬وعاداتنا‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬الفئران‭ ‬المعملية‮»‬‭.‬

وجمعت‭ ‬ Loyal ‭ ‬نحو‭ ‬125‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬ترددت‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬إطالة‭ ‬العمر‭ ‬بسبب‭ ‬طول‭ ‬مدة‭ ‬التجارب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التجارب‭ ‬على‭ ‬الكلاب‭ ‬تتم‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬بفضل‭ ‬أعمار‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأقصر‭.‬

ويركز‭ ‬مشروع‭ ‬شيخوخة‭ ‬الكلاب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬دواء‭ ‬‮«‬راباميسين‮»‬‭ ‬على‭ ‬الكلاب،‭ ‬ويأمل‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬الجرعات‭ ‬المنخفضة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬وظائف‭ ‬القلب‭ ‬والإدراك،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إطالة‭ ‬عمر‭ ‬الكلاب‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬سنوات‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السعي‭ ‬لتحسين‭ ‬صحة‭ ‬الكلاب‭ ‬يرى‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأبحاث‭ ‬قد‭ ‬تترجم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬إلى‭ ‬فوائد‭ ‬للبشر‭ ‬أيضا‭.‬