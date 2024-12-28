أكبر معمر في بريطانيا يكشف سر عمره المديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن أكبر المعمرين في بريطانيا واسمه دونالد روز احتفل بعيد ميلاده الـ110 عشية عيد الميلاد.
وذكرت الصحيفة أن روز حاصل على أعلى ميدالية في فرنسا هي «وسام جوقة الشرف».
ولدى تطرقها إلى سر عمره الطويل نقلت الصحيفة عن إحدى العاملات في دار لرعاية المسنين: «يقول إنه ليس هناك سر للحياة الطويلة، لكنه يعتقد أن أحشاءه كانت «مخللة» بسبب شربه مياه البحر وبسكويت الكلاب خلال فترة الحرب».
وأشارت المقالة إلى أن المعمر روز تلقى في ذكرى ميلاده بطاقة تهنئة بريدية من قصر باكنغهام واستمتع في حفلة أقيمت على شرفه لأغنية أوبرا.
وبدا المعمر النشيط مسرورا للغاية بهذه المناسبة، وأعلن أنه «كان أفضل يوم عاشه على الإطلاق» خلال عمره الذي امتد فترة 40 ألفا و150 يوما.
ولد دونالد روز عام 1914، وهو نفس العام الذي بدأت فيه الحرب العالمية الأولى في بريطانيا. وعندما كان عمره 25 عاما ذهب الرجل للقتال في الحرب العالمية الثانية وخدم في الخطوط الأمامية في فرقة مدرعة.
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