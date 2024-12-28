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أكبر معمر في بريطانيا يكشف سر عمره المديد

12/28/2024 7:08:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬أكبر‭ ‬المعمرين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬واسمه‭ ‬دونالد‭ ‬روز‭ ‬احتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الـ110‭ ‬عشية‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭.‬

وذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬روز‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬هي‭ ‬‮«‬وسام‭ ‬جوقة‭ ‬الشرف‮»‬‭.‬

ولدى‭ ‬تطرقها‭ ‬إلى‭ ‬سر‭ ‬عمره‭ ‬الطويل‭ ‬نقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬إحدى‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬لرعاية‭ ‬المسنين‭: ‬‮«‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬سر‭ ‬للحياة‭ ‬الطويلة،‭ ‬لكنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬أحشاءه‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬مخللة‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬شربه‭ ‬مياه‭ ‬البحر‭ ‬وبسكويت‭ ‬الكلاب‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬المقالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعمر‭ ‬روز‭ ‬تلقى‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬ميلاده‭ ‬بطاقة‭ ‬تهنئة‭ ‬بريدية‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬واستمتع‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬شرفه‭ ‬لأغنية‭ ‬أوبرا‭.‬

وبدا‭ ‬المعمر‭ ‬النشيط‭ ‬مسرورا‭ ‬للغاية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وأعلن‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬يوم‭ ‬عاشه‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬عمره‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬فترة‭ ‬40‭ ‬ألفا‭ ‬و150‭ ‬يوما‭.‬

ولد‭ ‬دونالد‭ ‬روز‭ ‬عام‭ ‬1914،‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬بدأت‭ ‬فيه‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وعندما‭ ‬كان‭ ‬عمره‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬ذهب‭ ‬الرجل‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬وخدم‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الأمامية‭ ‬في‭ ‬فرقة‭ ‬مدرعة‭. ‬

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