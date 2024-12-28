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افتتاح معرض ((ذاكرة سريالية)) بمناسبة مرور 100 عام على نشأة السريالية

12/28/2024 7:08:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتحت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬البحريني‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬25‭ ‬ديسمبر‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬مساءً‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬ذاكرة‭ ‬سريالية‮»‬‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬العريفي‭ ‬بجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفن‭ ‬المعاصر،‭ ‬الذي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬نشأة‭ ‬السريالية‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬الشاعر‭ ‬والطبيب‭ ‬الفرنسي‭ ‬أندريه‭ ‬بريتون‭ ‬عام‭ ‬1924‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬الفنانون‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالفن‭ ‬التشكيلي،‭ ‬بحضور‭ ‬المستشار‭ ‬أنس‭ ‬السلوم‭ ‬نائب‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭. ‬

وتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬عضو‭ ‬الجمعية‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالله‭ ‬المنامي‭ ‬لوحات‭ ‬تشكيلية‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬الفكر‭ ‬السريالي‭ ‬لكنها‭ ‬بهوية‭ ‬خليجية،‭ ‬وبمواضيع‭ ‬مختلفة‭ ‬وأساليب‭ ‬متنوعة‭ ‬بريشة‭ ‬فنانين‭ ‬بحرينيين‭ ‬وكويتيين‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬هدية‭ ‬مجانية‭ ‬هي‭ ‬كتيب‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬احتوى‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬لوحات‭ ‬الفنانين‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬الأستاذ‭ ‬أسعد‭ ‬بوناشي‭ ‬والأستاذ‭ ‬عباس‭ ‬رضي،‭ ‬وطُبع‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬رضا‭ ‬الفرج‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬البحريني‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬المائة‭ ‬لنشأة‭ ‬السريالية‭ ‬ليعبر‭ ‬عن‭ ‬الترابط‭ ‬الفكري‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية،‭ ‬وخاصة‭ ‬الخليجية،‭ ‬والشعوب‭ ‬الغربية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬العوامل‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬هو‭ ‬الفكر‭ ‬وإعمال‭ ‬العقل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لغة‭ ‬الفن‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬خمسة‭ ‬فنانين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬هم‭: ‬خليفة‭ ‬شويطر،‭ ‬وشهرام‭ ‬سلطاني‭ (‬فنان‭ ‬إيراني‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وعباس‭ ‬رضي،‭ ‬وزهير‭ ‬القديحي،‭ ‬وعبدالله‭ ‬المنامي‭. ‬ومن‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬شارك‭ ‬ثلاثة‭ ‬فنانين،‭ ‬هم‭: ‬د‭. ‬وليد‭ ‬سراب،‭ ‬وبدر‭ ‬حياتي،‭ ‬وأسعد‭ ‬بوناشي‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يستمر‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬2‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

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