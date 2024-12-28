افتتاح معرض ((ذاكرة سريالية)) بمناسبة مرور 100 عام على نشأة السريالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتحت النائب زينب عبدالأمير عضو مجلس النواب البحريني يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الساعة 7:30 مساءً معرض «ذاكرة سريالية» في قاعة الفنان راشد العريفي بجمعية البحرين للفن المعاصر، الذي يتزامن مع مرور 100 عام على نشأة السريالية التي أسسها الشاعر والطبيب الفرنسي أندريه بريتون عام 1924. وشارك في الافتتاح الفنانون المشاركون من البحرين ودولة الكويت الشقيقة، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالفن التشكيلي، بحضور المستشار أنس السلوم نائب سفير دولة الكويت الشقيقة.
وتضمن المعرض الذي نظمه عضو الجمعية الأستاذ عبدالله المنامي لوحات تشكيلية مستوحاة من الفكر السريالي لكنها بهوية خليجية، وبمواضيع مختلفة وأساليب متنوعة بريشة فنانين بحرينيين وكويتيين. كما تم توزيع هدية مجانية هي كتيب المعرض الذي احتوى على بعض لوحات الفنانين المشاركين من تصميم الأستاذ أسعد بوناشي والأستاذ عباس رضي، وطُبع بدعم من الأستاذ رضا الفرج عضو مجلس الشورى البحريني.
ويأتي هذا المعرض بالتزامن مع الذكرى المائة لنشأة السريالية ليعبر عن الترابط الفكري بين الشعوب العربية، وخاصة الخليجية، والشعوب الغربية، حيث إن أحد العوامل المشتركة بين الشعوب هو الفكر وإعمال العقل من خلال لغة الفن. وشارك في المعرض خمسة فنانين من مملكة البحرين، هم: خليفة شويطر، وشهرام سلطاني (فنان إيراني مقيم في البحرين)، وعباس رضي، وزهير القديحي، وعبدالله المنامي. ومن دولة الكويت شارك ثلاثة فنانين، هم: د. وليد سراب، وبدر حياتي، وأسعد بوناشي. الجدير بالذكر أن المعرض يستمر إلى يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.
MENAFN28122024000055011008ID1109038092
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.