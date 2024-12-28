افتتاح معرض ((ذاكرة سريالية)) بمناسبة مرور 100 عام على نشأة السريالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬عضو‭ ‬الجمعية‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبدالله‭ ‬المنامي‭ ‬لوحات‭ ‬تشكيلية‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬الفكر‭ ‬السريالي‭ ‬لكنها‭ ‬بهوية‭ ‬خليجية،‭ ‬وبمواضيع‭ ‬مختلفة‭ ‬وأساليب‭ ‬متنوعة‭ ‬بريشة‭ ‬فنانين‭ ‬بحرينيين‭ ‬وكويتيين‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬هدية‭ ‬مجانية‭ ‬هي‭ ‬كتيب‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬احتوى‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬لوحات‭ ‬الفنانين‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬الأستاذ‭ ‬أسعد‭ ‬بوناشي‭ ‬والأستاذ‭ ‬عباس‭ ‬رضي،‭ ‬وطُبع‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬رضا‭ ‬الفرج‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬البحريني‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬المائة‭ ‬لنشأة‭ ‬السريالية‭ ‬ليعبر‭ ‬عن‭ ‬الترابط‭ ‬الفكري‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية،‭ ‬وخاصة‭ ‬الخليجية،‭ ‬والشعوب‭ ‬الغربية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬العوامل‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬هو‭ ‬الفكر‭ ‬وإعمال‭ ‬العقل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لغة‭ ‬الفن‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬خمسة‭ ‬فنانين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬هم‭: ‬خليفة‭ ‬شويطر،‭ ‬وشهرام‭ ‬سلطاني‭ (‬فنان‭ ‬إيراني‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬وعباس‭ ‬رضي،‭ ‬وزهير‭ ‬القديحي،‭ ‬وعبدالله‭ ‬المنامي‭. ‬ومن‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬شارك‭ ‬ثلاثة‭ ‬فنانين،‭ ‬هم‭: ‬د‭. ‬وليد‭ ‬سراب،‭ ‬وبدر‭ ‬حياتي،‭ ‬وأسعد‭ ‬بوناشي‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يستمر‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬2‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬