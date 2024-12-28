10 شهداء في بيت حانون
التاريخ
12/28/2024 3:11:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين في قصف
إسرائيلي استهدف منزلا في بيت حانون شمالي قطاع غزة فجر اليوم السبت.
وكانت قد أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد عائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و52 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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