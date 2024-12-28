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10 شهداء في بيت حانون

12/28/2024 3:11:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت حانون شمالي قطاع غزة فجر اليوم السبت.

وكانت قد أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد عائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و52 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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