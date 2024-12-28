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مياه الأمطار تداهم 4 منازل في اربد

12/28/2024 3:11:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت بلدية إربد الكبرى جاهزيتها للتعامل مع جميع الشكاوى الواردة خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.


وقال مدير فرق الطوارئ في البلدية، المهندس منيف خريس،، إن فرق البلدية العاملة في الميدان تلقت اليوم السبت حوالي 20 شكوى، تم التعامل معها ومعالجتها جميعا دون تسجيل أي أخطار على حياة المواطنين، وتمثلت بانسداد بعض مناهل تصريف مياه الأمطار نتيجة اندفاع النفايات والأتربة الملقاة بشكل عشوائي إليها.


وأوضح، أن مياه الأمطار داهمت أربعة منازل تقع في طوابق التسوية، حيث جرى شفط المياه من هذه المنازل على الفور، كما قامت فرق الطوارئ بإنشاء مصدات مياه أمام بعض المنازل لمنع تسرب المياه إليها، إضافة إلى إنشاء مصارف مياه مؤقتة في بعض الشوارع لضمان توزيع المياه على الأراضي الفارغة على جنبات الطريق.


ودعا خريس المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة العامة، والتأكد من توفير شفاطات مياه مناسبة للقاطنين في شقق التسوية.

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