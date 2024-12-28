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العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى لبنان يوم الاثنين

12/28/2024 3:11:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية السبت، نقلا عن تصريحات لوزير النقل أن العراق سيستأنف الرحلات الجوية إلى لبنان يوم الاثنين.








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