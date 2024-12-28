العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى لبنان يوم الاثنين

العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى لبنان يوم الاثنين
التاريخ
12/28/2024 3:11:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية السبت، نقلا عن تصريحات لوزير النقل أن العراق سيستأنف الرحلات الجوية إلى لبنان يوم الاثنين.
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