انفجار في مبنى سكني يسفر عن إصابة 10 أشخاص في تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد حاكم مقاطعة كوجالي التركية إلهامي أكتاش اليوم السبت بأنه وفقا لمعلومات أولية، فقد أصيب 10 أشخاص في انفجار وقع في مبنى سكني.
وقال حاكم المقاطعة: "نعتقد أن الانفجار قد يكون ناجما عن تسرب للغاز، ووفقا للتقارير الأولية، لدينا 10 مصابين، ولا تزال أعمال فرق الإنقاذ والمساعدة الطبية جارية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت صحيفة "تركيا"، أن انفجارا وحريقا وقعا في مبنى سكني في مقاطعة كوجالي.
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