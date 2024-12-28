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انفجار في مبنى سكني يسفر عن إصابة 10 أشخاص في تركيا

12/28/2024 3:11:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد حاكم مقاطعة كوجالي التركية إلهامي أكتاش اليوم السبت بأنه وفقا لمعلومات أولية، فقد أصيب 10 أشخاص في انفجار وقع في مبنى سكني.

وقال حاكم المقاطعة: "نعتقد أن الانفجار قد يكون ناجما عن تسرب للغاز، ووفقا للتقارير الأولية، لدينا 10 مصابين، ولا تزال أعمال فرق الإنقاذ والمساعدة الطبية جارية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت صحيفة "تركيا"، أن انفجارا وحريقا وقعا في مبنى سكني في مقاطعة كوجالي.

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