مصطفى: التحديات التي تواجهنا تتطلب وحدتنا وعدم السماح بحرف بوصلتنا وأهدافنا الوطنية

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية 28-12-2024 وفا- أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن التحديات التي تواجهنا تتطلب وحدتنا كشعب فلسطيني تحت قيادتنا الشرعية وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإدارة شؤوننا بعناية وعدم السماح بحرف بوصلتنا وأهدافنا الوطنية.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم السبت، لمحافظة قلقيلية ولقائه محافظها اللواء حسام أبو حمدة والهيئات المحلية والفعاليات والشخصيات الرسمية والاعتبارية في المحافظة، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس، قائلا: "شعبنا أثبت أنه قادر على تجاوز الصعاب وسنجتاز هذه المرحلة الصعبة بتكاتفنا، ونحيي صمود أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، خاصة في قطاع غزة والمخيمات والتي هي من أولوياتنا الوطنية".

وأضاف مصطفى: "زيارتنا لمحافظة قلقيلية هي للاطلاع على احتياجات المحافظة وأهلنا فيها، ودراستها وتلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة، فمحافظة قلقيلية لها خصوصية، نظرا لمحاصرتها من الاستيطان الجائر من كافة الجهات".

هذا وقدم رئيس الوزراء واجب العزاء في بلدة كفر قدوم بشهيد الواجب الوطني الملازم أول من مرتبات جهاز الأمن الوقائي ابراهيم جمعة القدومي، الذي ارتقى برصاص خارجين على القانون في جنين.

وقال مصطفى: "نقدم واجب العزاء باسم السيد الرئيس محمود عباس لشهيد الوطن إبراهيم القدومي شهيد المؤسسة الأمنية ورفاقه الشهداء ساهر ارحيل ومهران قادوس وحسن بني عودة وحسين نصار، وسنكون بإذن الله أوفياء لهم وسنكمل المسيرة حتى تنتصر فلسطين والقدس وتتوحد الرايات تحت راية فلسطين، وندعو لأهالي الشهداء بالصبر والسلوان والشفاء للجرحى".

وأضاف: "يجب أن نتكاتف حتى نصل بر الأمان بالرغم مما يتعرض له شعبنا من مجازر في قطاع غزة وفي كل أنحاء فلسطين، لكن بصبر شعبنا سنتجاوز هذه التحديات".

ورافق رئيس الوزراء في جولته، وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ووزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزير الزراعة رزق سليمية، ووزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، ورئيس ديوان رئيس الوزراء محمد الأحمد، ووكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل.



