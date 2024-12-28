مصطفى: التحديات التي تواجهنا تتطلب وحدتنا وعدم السماح بحرف بوصلتنا وأهدافنا الوطنية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية 28-12-2024 وفا- أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن التحديات التي تواجهنا تتطلب وحدتنا كشعب فلسطيني تحت قيادتنا الشرعية وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وإدارة شؤوننا بعناية وعدم السماح بحرف بوصلتنا وأهدافنا الوطنية.
جاء ذلك خلال زيارته، اليوم السبت، لمحافظة قلقيلية ولقائه محافظها اللواء حسام أبو حمدة والهيئات المحلية والفعاليات والشخصيات الرسمية والاعتبارية في المحافظة، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس، قائلا: "شعبنا أثبت أنه قادر على تجاوز الصعاب وسنجتاز هذه المرحلة الصعبة بتكاتفنا، ونحيي صمود أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، خاصة في قطاع غزة والمخيمات والتي هي من أولوياتنا الوطنية".
وأضاف مصطفى: "زيارتنا لمحافظة قلقيلية هي للاطلاع على احتياجات المحافظة وأهلنا فيها، ودراستها وتلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة، فمحافظة قلقيلية لها خصوصية، نظرا لمحاصرتها من الاستيطان الجائر من كافة الجهات".
هذا وقدم رئيس الوزراء واجب العزاء في بلدة كفر قدوم بشهيد الواجب الوطني الملازم أول من مرتبات جهاز الأمن الوقائي ابراهيم جمعة القدومي، الذي ارتقى برصاص خارجين على القانون في جنين.
وقال مصطفى: "نقدم واجب العزاء باسم السيد الرئيس محمود عباس لشهيد الوطن إبراهيم القدومي شهيد المؤسسة الأمنية ورفاقه الشهداء ساهر ارحيل ومهران قادوس وحسن بني عودة وحسين نصار، وسنكون بإذن الله أوفياء لهم وسنكمل المسيرة حتى تنتصر فلسطين والقدس وتتوحد الرايات تحت راية فلسطين، وندعو لأهالي الشهداء بالصبر والسلوان والشفاء للجرحى".
وأضاف: "يجب أن نتكاتف حتى نصل بر الأمان بالرغم مما يتعرض له شعبنا من مجازر في قطاع غزة وفي كل أنحاء فلسطين، لكن بصبر شعبنا سنتجاوز هذه التحديات".
ورافق رئيس الوزراء في جولته، وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، ووزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزير الزراعة رزق سليمية، ووزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، ورئيس ديوان رئيس الوزراء محمد الأحمد، ووكيل وزارة الحكم المحلي رائد مقبل.
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