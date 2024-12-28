خطف وقتل وتجارة أعضاء.. جرائم وهمية لزيادة المشاهدات في مصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - يبدو أن جنون الشهرة على مواقع وتحقيق المزيد من المشاهدات وتحقيق الأرباح المالية بات هاجساً لدى كثيرين، لدرجة جعلتهم يورطون أنفسهم في فبركة أخبار تثير الجدل في بلادهم، فيقعون في النهاية تحت طائلة القانون.

وعلى مدار الأيام الماضية كشفت وزارة الداخلية المصرية عن عدة جرائم حدثت على هذا النحو؛ إذ اختلق أصحابها أخباراً متعلقة بجرائم وأحداث ومنشورات مفزعة، تباين أغلبها بين قتل وخطف واعتداء، بهدف زيادة التفاعل والمشاهدات، أو تحقيق الأرباح بالنصب والاحتيال وإطلاق الشائعات.

جثث فتيات بلا أحشاء

قبل نحو أسبوع، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً لإحدى الفتيات، تكشف فيه عن وقوع جرائم مروعة لفتيات بمنطقة دار السلام، إذ تم العثور على جثثهن منزوعة الأحشاء.

وبحسب المنشور المفزع الذي حقق آلاف المشاركات عبر فيس بوك، فإنه تم العثور على جثة فتاة عشرينية مقطعة وبدون أعضاء، تم وضعها في جوال، ثم رميها على جانبيّ الطريق. وبعد ساعات تم العثور على جثة طفلة بعمل 13 عاماً، مقطعة بنفس الطريقة وبلا أعضاء، وملقاة بجوار مسجد.

المنشور حذّر من وجود عصابة لخطف الفتيات وسرقة أعضائهن، فيما أشار البعض الآخر لكون الأمر متعلق بما يُعرف بـ"جرائم الدارك ويب"، وسط حالة من الفزع بين المتابعين حول حقيقة تلك الجرائم.

بدورها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً، عبر حسابها بمنصة إكس، أكدت خلاله أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، وأن صاحبة المنشور نسجت القصة من خيالها لزيادة عدد المتابعين والتربح المادي.

وجاء في البيان: "فيما يتعلق بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء إحدى السيدات بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب وقتلهم بقصد تجارة الأعضاء، فقد تبيّن من التحريات وجمع المعلومات عدم صحة ما تم تداوله".

وأضاف: "تم تحديد وضبط السيدة القائمة على النشر، والتي تعمل في مجال تصفيف الشعر ومكياج السيدات بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بنشرها تلك الأخبار الكاذبة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها لتحقيق مكاسب مادية".

وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وتولت النيابة العامة التحقيق.





** اختطاف 25 سيدة

أيضاً كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان توظيف "وهمي"، ومزاعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل بناء على هذا الإعلان والسيدة التي تقف وراءه.

وقالت "الداخلية" في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، إنها رصدت منشوراً متداولاً على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمّن "الادعاء بانتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية، التي تستهدف الفتيات والسيدات، والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر، وهي مالكة مكتب للدعاية والإعلان بمدينة الإسكندرية.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.





** العثور على 8 ملايين جنيه

وبعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة رجل أمين عثر على جوال بداخله 8 ملايين جنيه في محافظة مطروح، وأعاد الأموال لصاحبها، أوضحت وزارة الداخلية المصرية أنه لم يحدث أي من هذه التفاصيل، وأن هذا الرجل اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص، بهدف خداع الناس والحصول على تبرعات مقابل أمانته في تسليم المبلغ المالى.





** اختطاف أطفال

وخلال الساعات الماضية، تم تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بوجود حالات اختطاف أطفال بإحدى المدارس في محافظة الشرقية للإتجار بأعضائهم.

وبحسب بيان صادر عن الداخلية المصرية، فقد تبين عدم صحة الواقعة، ولم يُستدل على بلاغات في ذات الشأن، وتم تحديد وضبط القائم على النشر، وهو حارس أمن بإحدى الشركات. وبمواجهته اعترف باختلاق الواقعة لرغبته في الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية.

كما أقرّ بتصويره لمقطع الفيديو بمساعدة زميل له بذات الشركة، فتم ضبطه أيضاً، وبمواجهته أيّد ما سبق . وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.