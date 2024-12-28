خطف وقتل وتجارة أعضاء.. جرائم وهمية لزيادة المشاهدات في مصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يبدو أن جنون الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي
وتحقيق المزيد من المشاهدات وتحقيق الأرباح المالية بات هاجساً لدى كثيرين، لدرجة جعلتهم يورطون أنفسهم في فبركة أخبار تثير الجدل في بلادهم، فيقعون في النهاية تحت طائلة القانون.
وعلى مدار الأيام الماضية كشفت وزارة الداخلية المصرية عن عدة جرائم حدثت على هذا النحو؛ إذ اختلق أصحابها أخباراً متعلقة بجرائم وأحداث ومنشورات مفزعة، تباين أغلبها بين قتل وخطف واعتداء، بهدف زيادة التفاعل والمشاهدات، أو تحقيق الأرباح بالنصب والاحتيال وإطلاق الشائعات.
جثث فتيات بلا أحشاء
قبل نحو أسبوع، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً لإحدى الفتيات، تكشف فيه عن وقوع جرائم مروعة لفتيات بمنطقة دار السلام، إذ تم العثور على جثثهن منزوعة الأحشاء.
وبحسب المنشور المفزع الذي حقق آلاف المشاركات عبر فيس بوك، فإنه تم العثور على جثة فتاة عشرينية مقطعة وبدون أعضاء، تم وضعها في جوال، ثم رميها على جانبيّ الطريق. وبعد ساعات تم العثور على جثة طفلة بعمل 13 عاماً، مقطعة بنفس الطريقة وبلا أعضاء، وملقاة بجوار مسجد.
المنشور حذّر من وجود عصابة لخطف الفتيات وسرقة أعضائهن، فيما أشار البعض الآخر لكون الأمر متعلق بما يُعرف بـ"جرائم الدارك ويب"، وسط حالة من الفزع بين المتابعين حول حقيقة تلك الجرائم.
بدورها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً، عبر حسابها بمنصة إكس، أكدت خلاله أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، وأن صاحبة المنشور نسجت القصة من خيالها لزيادة عدد المتابعين والتربح المادي.
وجاء في البيان: "فيما يتعلق بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء إحدى السيدات بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب وقتلهم بقصد تجارة الأعضاء، فقد تبيّن من التحريات وجمع المعلومات عدم صحة ما تم تداوله".
وأضاف: "تم تحديد وضبط السيدة القائمة على النشر، والتي تعمل في مجال تصفيف الشعر ومكياج السيدات بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بنشرها تلك الأخبار الكاذبة بغرض زيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها لتحقيق مكاسب مادية".
وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وتولت النيابة العامة التحقيق.
** اختطاف 25 سيدة
أيضاً كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان توظيف "وهمي"، ومزاعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل بناء على هذا الإعلان والسيدة التي تقف وراءه.
وقالت "الداخلية" في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، إنها رصدت منشوراً متداولاً على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمّن "الادعاء بانتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية، التي تستهدف الفتيات والسيدات، والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل".
وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر، وهي مالكة مكتب للدعاية والإعلان بمدينة الإسكندرية.
وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
** العثور على 8 ملايين جنيه
وبعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة رجل أمين عثر على جوال بداخله 8 ملايين جنيه في محافظة مطروح، وأعاد الأموال لصاحبها، أوضحت وزارة الداخلية المصرية أنه لم يحدث أي من هذه التفاصيل، وأن هذا الرجل اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص، بهدف خداع الناس والحصول على تبرعات مقابل أمانته في تسليم المبلغ المالى.
** اختطاف أطفال
وخلال الساعات الماضية، تم تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بوجود حالات اختطاف أطفال بإحدى المدارس في محافظة الشرقية للإتجار بأعضائهم.
وبحسب بيان صادر عن الداخلية المصرية، فقد تبين عدم صحة الواقعة، ولم يُستدل على بلاغات في ذات الشأن، وتم تحديد وضبط القائم على النشر، وهو حارس أمن بإحدى الشركات. وبمواجهته اعترف باختلاق الواقعة لرغبته في الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية.
كما أقرّ بتصويره لمقطع الفيديو بمساعدة زميل له بذات الشركة، فتم ضبطه أيضاً، وبمواجهته أيّد ما سبق . وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
MENAFN28122024000151011027ID1109037956